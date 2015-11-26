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Blackmore's Night

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24 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2020 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

20 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT

10 ноя 2020 : 		 Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT

25 окт 2020 : 		 Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в следующем году

27 авг 2020 : 		 Участники BLACKMORE'S NIGHT в кавер-версии хита Роя Хокинса

29 мар 2020 : 		 BLACKMORE'S NIGHT сыграли онлайн концерт

22 сен 2017 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

19 сен 2017 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

21 авг 2017 : 		 Поет дочка RITCHIE BLACKMORE

11 авг 2017 : 		 Сборник BLACKMORE'S NIGHT выйдет летом

23 мар 2016 : 		 FRONTIERS хотят засудить RITCHIE BLACKMORE'a

2 мар 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE'у провели операцию на пальце

16 дек 2015 : 		 Гитарист BLACKMORE'S NIGHT: «Если всё сработает, будет больше выступлений»

12 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE нашёл "прекрасного" певца для летних рок-выступлений

10 сен 2015 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

9 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE о возвращении к року

4 авг 2015 : 		 Кавер-версия MIKE OLDFIELD'a от BLACKMORE'S NIGHT

24 июл 2015 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

18 июл 2015 : 		 Новая песня BLACKMORE'S NIGHT

9 июл 2015 : 		 Видео с выступления BLACKMORE'S NIGHT

8 июл 2015 : 		 Варианты изданий нового альбома BLACKMORE'S NIGHT

6 июл 2015 : 		 Гитарист BLACKMORE'S NIGHT планирует вновь дать рок-концерты

26 июн 2015 : 		 Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в сентябре

5 дек 2013 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
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Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT



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BLACKMORE'S NIGHT опубликовали анимационное видео на новый рождественский трек "Silent Night", взятый из ЕР "Here We Come A-Caroling", выпущенный четвертого декабря.

Трек-лист:

01. Here We Come A-Caroling (Vinyl Side A)

02. It Came Upon A Midnight Clear (Vinyl Side A)

03. O Little Town Of Bethlehem (Vinyl Side B)

04. Silent Night (Vinyl Side B)

BLACKMORE'S NIGHT Releases Lyric Video For 'Silent Night'





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