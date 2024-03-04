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Blackmore's Night

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RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех времён»



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Во время новой сессии вопросов и ответов, опубликованной в соцсетях, легендарного гитариста DEEP PURPLE и RAINBOW Ritchie Blackmore'а попросили назвать его любимую песню ABBA. Он ответил:

«Их слишком много. Я люблю их. Они невероятны. Эти их пассажи... С ними связана забавная история. Мы были в замке во Франции и пытались записать альбом RAINBOW "Long Live Rock 'N' Roll" [1977 года]. Нам всем было очень скучно. Мы сидели вокруг камина — Кози [Пауэлл, барабанщик RAINBOW], я и Ронни [Джеймс Дио, вокалист RAINBOW] — и были немного раздражены, потому что у нас не было никаких идей. И Кози сказал: "Ладно, я должен признать свою вину". Мы посмотрели на него, потому что мы, как обычно, выпили, и спросили: "В чём ты должен признаться?" Он говорит: "Ты готов?" Я ответил: "Да". Он такой: "Мне нравится ABBA". На что я заявил: "О Боже. Я люблю ABBA". И тогда Ронни сказал: "Да. И я тоже". Мы все засмущались, сказав: "Мы любим ABBA", потому что так нельзя было говорить. И с этими словами Кози подскочил и включил песни ABBA. И мы часами слушали песни ABBA у камина в этом замке. Мы должны были сочинять свои собственные песни, но слушать ABBA было гораздо приятнее.

Я считаю, что ABBA была лучшей группой. Я слушал ABBA, когда был моложе. Песни очень мелодичные и цепляющие. Это было потрясающе. ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех времён. Я знаю, что в некоторых местах говорить так не принято. Но они были великолепны».

На вопрос, что он слушает сейчас, Ritchie ответил:

«У меня есть плохая привычка не слушать радио. Я слушаю радио, но у меня плохая привычка слушать ток-шоу на радио, потому что мне не нравится то, что они крутят по радио. Для меня музыка — это очень серьезно, и мне не нравится то, что звучит по радио, и я нахожу это тревожным. Меня это раздражает, но такова мода. Это продаётся, и я могу это понять, но это не для меня. Я перестал слушать музыку на радио около 40 лет назад. Я часто слушал классическую музыку. Она мне казалась более интересной, потому что не была рассчитана на публику. Но я не особо слушаю радио».




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4 мар 2024
Corpsegrinder04
Ну спору нет. Абба даже пиздаче всего того, что Блэкмор напридумывал в своей жизни, включая Deep Purple и Rainbow. Не говоря уже о совместных танцульках с супругой.
4 мар 2024
HeliosHyperion
Ну, есть мелодии.. но далеко не всё там в уровень. Последний хренотень полнейшая.

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