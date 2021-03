сегодня



Новое видео BLACKMORE'S NIGHT



"Second Element", новое видео BLACKMORE'S NIGHT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из последнего альбома "Nature's Light".



Трек-лист:



01. Once Upon December

02. Four Winds

03. Feather In The Wind

04. Darker Shade Of Black (instrumental)

05. The Twisted Oak

06. Nature's Light

07. Der Letzte Musketier (instrumental)

08. Wish You Were Here (2021)

09. Going To The Faire

10. Second Element



Альбом доступен в диджипаке, на жёлтом виниле (ограниченный тираж), на обычном виниле, в цифровом варианте, а также в виде двойного медиабука с бонусным CD с лучшими треками из богатого творческого наследия коллектива.































