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Motionless in White

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20 авг 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

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12 авг 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE выпустили новый ЕР

13 июл 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят два проекта

16 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Новый альбом будет таким же разнообразным, как и прошлый»

5 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о Трампе: «Нах этого клоуна!»

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28 ноя 2019 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Dee Snider — топ!»

18 авг 2019 : 		 MOTIONLESS IN WHITE переиздают ЕР

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9 май 2017 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE
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У MOTIONLESS IN WHITE есть 16–17 песен



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Chris "Motionless" Cerulli в рамках недавнего интервью рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом:

«Всё, что осталось сделать, это записать вокал, к чему я собираюсь приступить сразу после этого тура. Большую часть лета я провёл в Калифорнии, работая с нашим продюсером Drew [Fulk'ом]. А сейчас всё в порядке, у нас всё готово, всё написано. Теперь осталось записать вокал. С музыкой всё в порядке. Так что как только тур закончится, я сразу же отправлюсь на запись и буду работать над альбомом, пока он не будет готов».

На вопрос о том, будет ли в предстоящем альбоме MOTIONLESS IN WHITE какое-либо «продолжение песен», как это уже стало традицией для предыдущих релизов группы, Chris ответил:

«В настоящее время одна такая песня есть, но она скорее в загашнике. Мы сузили список до 16 или 17 песен, и некоторые из них нам придётся отсечь. Так что пока я нахожусь в студии и пока все переваривают эти песни всё больше и больше, мы начнём резать, и сиквел — одна из тех, которые не попали в список. Мне нравится эта песня -— я думаю, что она будет великолепна на альбоме, но она отличается от всех остальных песен пластинки. Так что я не знаю. Посмотрим. Но она уже написана».

Что касается возможной даты выхода нового диска MOTIONLESS IN WHITE, Chris ответил:

«В моём идеальном сценарии я бы предпочёл февраль или март. Но как только он попадет в руки лейбла, всё изменится. Но я буду настаивать на феврале или марте, это точно».

MOTIONLESS IN WHITE Has





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