У MOTIONLESS IN WHITE есть 16–17 песен



Chris "Motionless" Cerulli в рамках недавнего интервью рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом:



«Всё, что осталось сделать, это записать вокал, к чему я собираюсь приступить сразу после этого тура. Большую часть лета я провёл в Калифорнии, работая с нашим продюсером Drew [Fulk'ом]. А сейчас всё в порядке, у нас всё готово, всё написано. Теперь осталось записать вокал. С музыкой всё в порядке. Так что как только тур закончится, я сразу же отправлюсь на запись и буду работать над альбомом, пока он не будет готов».



На вопрос о том, будет ли в предстоящем альбоме MOTIONLESS IN WHITE какое-либо «продолжение песен», как это уже стало традицией для предыдущих релизов группы, Chris ответил:



«В настоящее время одна такая песня есть, но она скорее в загашнике. Мы сузили список до 16 или 17 песен, и некоторые из них нам придётся отсечь. Так что пока я нахожусь в студии и пока все переваривают эти песни всё больше и больше, мы начнём резать, и сиквел — одна из тех, которые не попали в список. Мне нравится эта песня -— я думаю, что она будет великолепна на альбоме, но она отличается от всех остальных песен пластинки. Так что я не знаю. Посмотрим. Но она уже написана».



Что касается возможной даты выхода нового диска MOTIONLESS IN WHITE, Chris ответил:



«В моём идеальном сценарии я бы предпочёл февраль или март. Но как только он попадет в руки лейбла, всё изменится. Но я буду настаивать на феврале или марте, это точно».













