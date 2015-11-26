Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 139
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 93
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 61
*Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа 33
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
[= ||| все новости группы



*

Motionless in White

*



16 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Новый альбом будет таким же разнообразным, как и прошлый»

5 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о Трампе: «Нах этого клоуна!»

23 май 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE работает над «новым агрессивным материалом»

13 фев 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Пару лет назад мы чуть не перебили друг друга»

6 дек 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

28 ноя 2019 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Dee Snider — топ!»

18 авг 2019 : 		 MOTIONLESS IN WHITE переиздают ЕР

28 июн 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

10 май 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

29 апр 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

24 май 2018 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

7 май 2018 : 		 MOTIONLESS IN WHITE расстались с басистом

28 сен 2017 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

9 май 2017 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

6 май 2017 : 		 Вокалист KORN в новой песне MOTIONLESS IN WHITE

2 май 2017 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

3 мар 2017 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

28 янв 2017 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

1 ноя 2016 : 		 Название нового альбома MOTIONLESS IN WHITE

14 июл 2016 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

24 июн 2016 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

23 июл 2015 : 		 ROB ZOMBIE присоединился на сцене MOTIONLESS IN WHITE

19 фев 2015 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

17 сен 2014 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

12 сен 2014 : 		 Новый альбом MOTIONLESS IN WHITE доступен для прослушивания

6 авг 2014 : 		 Видео с текстом от MOTIONLESS IN WHITE
Показать далее
| - |

|||| 16 июн 2020

Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Новый альбом будет таким же разнообразным, как и прошлый»



*
zoom
*
* *
Вокалист MOTIONLESS IN WHITE Chris "Motionless" Cerulli в недавней беседе рассказал о том, что новый альбом будет вновь сочетать в себе разные стили и звучание:

«Это именно то, к чему я и стремлюсь на каждой пластинке — посмотреть на полную картину, какими предстают MOTIONLESS IN WHITE в музыкальном и созидательном планах. Думаю, что мы это делали уже достаточно долго, так что теперь людей вряд ли удивит такой разброс, когда такие темы, как "Catharsis" и "Thoughts & Prayers", находятся рядом. Я просто надеюсь, что это сейчас имеет смысл в том плане, что мы как группа легко выходим за рамки и исследуем в музыкальном плане все области, какие захотим. И если людям это не нравится, почему нет — двигай дальше. И если люди это делают, то это просто прекрасно, потому что это даёт нам больше свободы делать то, что мы хотим, и то, в чём и как нам комфортно. Так что я жду, что новый альбом будет выдержан в таком же ключе».

MOTIONLESS IN WHITE Frontman Expects Next Album To Be As Diverse As Previous Offerings





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 161

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом