16 июн 2020



Вокалист MOTIONLESS IN WHITE : «Новый альбом будет таким же разнообразным, как и прошлый»



Вокалист MOTIONLESS IN WHITE Chris "Motionless" Cerulli в недавней беседе рассказал о том, что новый альбом будет вновь сочетать в себе разные стили и звучание:



«Это именно то, к чему я и стремлюсь на каждой пластинке — посмотреть на полную картину, какими предстают MOTIONLESS IN WHITE в музыкальном и созидательном планах. Думаю, что мы это делали уже достаточно долго, так что теперь людей вряд ли удивит такой разброс, когда такие темы, как "Catharsis" и "Thoughts & Prayers", находятся рядом. Я просто надеюсь, что это сейчас имеет смысл в том плане, что мы как группа легко выходим за рамки и исследуем в музыкальном плане все области, какие захотим. И если людям это не нравится, почему нет — двигай дальше. И если люди это делают, то это просто прекрасно, потому что это даёт нам больше свободы делать то, что мы хотим, и то, в чём и как нам комфортно. Так что я жду, что новый альбом будет выдержан в таком же ключе».













