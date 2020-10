сегодня



MOTIONLESS IN WHITE целиком исполнят "Creatures"



MOTIONLESS IN WHITE девятого октября по случаю десятилетнего юбилея "Creatures" выпустят обновленную версию альбома, который будет доступен на виниле, в цифровом варианте и кассете (тираж 1000 копий). Цифровая версия будет снабжена тремя бонус-треками — "Dragula", "Creatures" (Celldweller Beauty Remix), "Mallevs Maleficarvm" (Tim Skold Remix). Кроме того, 28 октября состоится онлайн-концерт, на котором группа отыграет этот альбом целиком.



Цифровая версия "Creatures":



01. Immaculate Misconception



02. We Only Come Out At Night



03. London In Terror



04. Abigail (featuring Nick Brooks)



05. Creatures



06. Cobwebs (featuring Andre Bravo)



07. .Com Pt. II



08. Count Choculitis



09. City Lights



10. Puppets (The First Snow)



11. Undead Ahead



12. Scissorhands (The Last Snow)



13. Dragula *



14. Creatures (Celldweller Beauty Remix) *



15. Mallevs Maleficarvm (Tim Skold Remix) *



* bonus tracks











