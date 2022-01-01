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*Клип EUROPE набрал миллиард 26
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Motionless in White

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12 июн 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «David меня похвалил!»

5 июн 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

13 май 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

14 апр 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 мар 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

8 сен 2021 : 		 У MOTIONLESS IN WHITE есть 16–17 песен

6 сен 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

20 авг 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

2 июл 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 май 2021 : 		 Новый стрим от MOTIONLESS IN WHITE пройдет летом

21 янв 2021 : 		 Вышли колыбельные MOTIONLESS IN WHITE

3 янв 2021 : 		 MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал

23 окт 2020 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

9 окт 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE целиком исполнят "Creatures"

10 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE KILLERS от MOTIONLESS IN WHITE

12 авг 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE выпустили новый ЕР

13 июл 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят два проекта

16 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Новый альбом будет таким же разнообразным, как и прошлый»

5 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о Трампе: «Нах этого клоуна!»

23 май 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE работает над «новым агрессивным материалом»

13 фев 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Пару лет назад мы чуть не перебили друг друга»

6 дек 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

28 ноя 2019 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Dee Snider — топ!»

18 авг 2019 : 		 MOTIONLESS IN WHITE переиздают ЕР

28 июн 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

10 май 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE
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Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «David меня похвалил!»



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Вокалист MOTIONLESS IN WHITE Chris "Motionless" Cerulli в рамках недавней беседы ответил на вопрос, кого он хотел бы видеть на новом альбоме, но кто не смог принять участие в этой работе:

«Это поистине удивительная для меня история, и я не знаю, захочет ли он, чтобы об этом узнали, но, что примечательно, для песни "Meltdown" я обратился к David'у [Draiman'у] из DISTURBED. Потому что мне показалось, что хотя песня не совсем похожа на песню DISTURBED, в ней есть что-то такое, что его голос выведёт её на какой-то безумный уровень. Мне кажется, что в песне есть элементы того раннего DISTURBED, электронно-индустриального звучания. Так что мы связались с ним. И я был встречен поистине крутым фанбойским настроением. В то время как у большинства людей менеджмент просто говорит, что они недоступны, он написал письмо непосредственно мне, в котором очень хорошо отозвался о группе и обо мне. Я прочитал это и подумал: "Это правда?" Я знаю, что он на самом деле поддерживает новые группы — он не один из тех зашоренных чуваков, которые говорят "нет". И я прочитал это, и это так вдохновило меня — когда ты видишь людей, которые проложили путь к тому, чтобы наша группа стала такой, какая она есть... Я не знаю. Это потрясло меня до глубины души».

Chris рассказал, что David не смог принять участие в записи нового альбома MOTIONLESS IN WHITE, потому что DISTURBED «работали над своим новым материалом, и он не хотел отвлекаться от этого, что вполне понятно, но просто получить ответную ноту было лучше, чем даже его участие в песне. Так что это было по-настоящему круто».




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