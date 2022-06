сегодня



Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «David меня похвалил!»



Вокалист MOTIONLESS IN WHITE Chris "Motionless" Cerulli в рамках недавней беседы ответил на вопрос, кого он хотел бы видеть на новом альбоме, но кто не смог принять участие в этой работе:



«Это поистине удивительная для меня история, и я не знаю, захочет ли он, чтобы об этом узнали, но, что примечательно, для песни "Meltdown" я обратился к David'у [Draiman'у] из DISTURBED. Потому что мне показалось, что хотя песня не совсем похожа на песню DISTURBED, в ней есть что-то такое, что его голос выведёт её на какой-то безумный уровень. Мне кажется, что в песне есть элементы того раннего DISTURBED, электронно-индустриального звучания. Так что мы связались с ним. И я был встречен поистине крутым фанбойским настроением. В то время как у большинства людей менеджмент просто говорит, что они недоступны, он написал письмо непосредственно мне, в котором очень хорошо отозвался о группе и обо мне. Я прочитал это и подумал: "Это правда?" Я знаю, что он на самом деле поддерживает новые группы — он не один из тех зашоренных чуваков, которые говорят "нет". И я прочитал это, и это так вдохновило меня — когда ты видишь людей, которые проложили путь к тому, чтобы наша группа стала такой, какая она есть... Я не знаю. Это потрясло меня до глубины души».



Chris рассказал, что David не смог принять участие в записи нового альбома MOTIONLESS IN WHITE, потому что DISTURBED «работали над своим новым материалом, и он не хотел отвлекаться от этого, что вполне понятно, но просто получить ответную ноту было лучше, чем даже его участие в песне. Так что это было по-настоящему круто».







