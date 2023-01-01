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Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Люблю я Тейлор Сфивт»



Chris "Motionless" Cerulli в интервью MoreCore.TV ответил на вопрос, что такого необычного, чего от него совсем не ожидают поклонники, он сделал в последнее время:



«Вроде как не так давно в Интернете было подмечено, что я являюсь очень большим фанатом Тейлор Свифт. Я сходил на пять концертов в рамках её нынешнего тура по США — три в Атланте и два в Филадельфии.



Я люблю её песни. И мне всё равно, кто вы и какой стиль музыки вам нравится или не нравится, вы не можете отрицать, что её шоу феноменально. То количество усилий и деталей, которые в него вложены, должны быть оценены по достоинству, несмотря ни на что!»











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