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Motionless in White

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5 июн 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Люблю я Тейлор Сфивт»

24 ноя 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «А еще из METALLICA я бы спел...»

31 окт 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

12 июн 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «David меня похвалил!»

5 июн 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

13 май 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

14 апр 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 мар 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

8 сен 2021 : 		 У MOTIONLESS IN WHITE есть 16–17 песен

6 сен 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

20 авг 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

2 июл 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 май 2021 : 		 Новый стрим от MOTIONLESS IN WHITE пройдет летом

21 янв 2021 : 		 Вышли колыбельные MOTIONLESS IN WHITE

3 янв 2021 : 		 MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал

23 окт 2020 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

9 окт 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE целиком исполнят "Creatures"

10 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE KILLERS от MOTIONLESS IN WHITE

12 авг 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE выпустили новый ЕР

13 июл 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят два проекта

16 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Новый альбом будет таким же разнообразным, как и прошлый»

5 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о Трампе: «Нах этого клоуна!»

23 май 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE работает над «новым агрессивным материалом»

13 фев 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Пару лет назад мы чуть не перебили друг друга»

6 дек 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

28 ноя 2019 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Dee Snider — топ!»
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Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Люблю я Тейлор Сфивт»



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Chris "Motionless" Cerulli в интервью MoreCore.TV ответил на вопрос, что такого необычного, чего от него совсем не ожидают поклонники, он сделал в последнее время:

«Вроде как не так давно в Интернете было подмечено, что я являюсь очень большим фанатом Тейлор Свифт. Я сходил на пять концертов в рамках её нынешнего тура по США — три в Атланте и два в Филадельфии.

Я люблю её песни. И мне всё равно, кто вы и какой стиль музыки вам нравится или не нравится, вы не можете отрицать, что её шоу феноменально. То количество усилий и деталей, которые в него вложены, должны быть оценены по достоинству, несмотря ни на что!»






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