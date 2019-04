29 апр 2019



Новое видео MOTIONLESS IN WHITE



"Disguise", новое видео группы MOTIONLESS IN WHITE, доступно для просмотра ниже. Это заглавный трек из нового альбома, выходящего 7 июня на Roadrunner Records.



Трек-лист:



01. Disguise

02. Headache

03. cOde

04. Thoughts & Prayers

05. Legacy

06. Undead Ahead 2: The Tale Of The Midnight Ride

07. Holding On To Smoke

08. Another Life

09. Broadcasting From Beyond The Grave: Death Inc.

10. Brand New Numb

11. Catharsis



















