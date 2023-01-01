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*Немецкой BIG 4 быть! 41
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Motionless in White

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Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Мы всегда стараемся удивить»



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Chris "Motionless" Cerulli в рамках недавней беседы рассказал о том, что можно будет ждать от нового материала группы:

«Мы всегда будем выпускать пластинки, которые будут отличаться большим разнообразием. Мы никогда, никогда не собираемся отказываться от более тяжелого материала. У нас всегда есть несколько песен на пластинках, которые являются самой тяжелой песней, которую мы могли бы сделать. Я считаю, что на последнем альбоме у нас была песня под названием "Slaughterhouse", которая, по моему мнению, входила в тройку самых тяжелых песен MOTIONLESS за всю нашу карьеру. Так что это никуда не денется.

У нас будут песни, которые больше похожи на синглы, такие как "Another Life" и "Masterpiece" — яркие, эмоциональные песни, которые, как я думаю, на самом деле больше всего нужны нашим фэнам. И потом, знаете, мы везде успеваем. Мы находим способы подобрать все, что нужно сделать в промежутке, а затем расширяем границы в тех направлениях, в которых еще никогда не работали. Поэтому на нашей последней пластинке песня "Werewolf" может служить отличным примером композиции, которая была написана в стиле "Давайте попробуем что-то совершенно новое и необычное и сделаем это по-своему". И я считаю, что все получилось. Мы были очень довольны. Так что мы найдем способ сделать это еще раз и на следующем альбоме».




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