сегодня



Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Мы всегда стараемся удивить»



Chris "Motionless" Cerulli в рамках недавней беседы рассказал о том, что можно будет ждать от нового материала группы:



«Мы всегда будем выпускать пластинки, которые будут отличаться большим разнообразием. Мы никогда, никогда не собираемся отказываться от более тяжелого материала. У нас всегда есть несколько песен на пластинках, которые являются самой тяжелой песней, которую мы могли бы сделать. Я считаю, что на последнем альбоме у нас была песня под названием "Slaughterhouse", которая, по моему мнению, входила в тройку самых тяжелых песен MOTIONLESS за всю нашу карьеру. Так что это никуда не денется.



У нас будут песни, которые больше похожи на синглы, такие как "Another Life" и "Masterpiece" — яркие, эмоциональные песни, которые, как я думаю, на самом деле больше всего нужны нашим фэнам. И потом, знаете, мы везде успеваем. Мы находим способы подобрать все, что нужно сделать в промежутке, а затем расширяем границы в тех направлениях, в которых еще никогда не работали. Поэтому на нашей последней пластинке песня "Werewolf" может служить отличным примером композиции, которая была написана в стиле "Давайте попробуем что-то совершенно новое и необычное и сделаем это по-своему". И я считаю, что все получилось. Мы были очень довольны. Так что мы найдем способ сделать это еще раз и на следующем альбоме».







+0 -0



просмотров: 149

