сегодня



Вышли колыбельные MOTIONLESS IN WHITE



Twinkle Twinkle Little Rock Star продолжают выпускать серию колыбельных на основании хитов разных тяжёлых групп, и теперь очередь дошла и до MOTIONLESS IN WHITE.



Трек-лист:



01. Another Life



02. Voices



03. Brand New Numb



04. Disguise



05. Reincarnate



06. Eternally Yours



07. Necessary Evil



08. Immaculate Misconception



09. Devil's Night



Версия "Another Life" доступна ниже.



















+0 -2



просмотров: 119