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Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о важности контакта с фанатами



В рамках недавнего интервью у вокалиста MOTIONLESS IN WHITE спросили, важно ли сейчас держать связь с поклонниками посредством социальных сетей:



«Я уверен, что люди интересуются тем, кого они поддерживают. Они хотят знать, кто стоит за музыкой, за словами и за всем остальным. И иногда мне кажется, что я не должен раскрывать все свои личные мысли и мнения. Мне просто нравится быть самим собой, и такое место, как TikTok, стало для меня забавным и веселым уголком, где я могу просто быть глупым и смешным - и это та сторона моего характера, которая мне особенно нравится. В последние годы мне нравится просто быть самим собой, когда мне этого хочется, или использовать TikTok для распространения достоверной информации для фанатов или для празднования крутых событий, которые они помогли нам осуществить. Так что это просто хороший способ оставаться на связи и давать им частичку знаний о том, что они получают за свою поддержку. И мне это нравится».







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