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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 56
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
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Motionless in White

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25 сен 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о важности контакта с фанатами

9 сен 2023 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

5 авг 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Мы всегда стараемся удивить»

9 июл 2023 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят переиздание

5 июн 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Люблю я Тейлор Сфивт»

24 ноя 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «А еще из METALLICA я бы спел...»

31 окт 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

12 июн 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «David меня похвалил!»

5 июн 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

13 май 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

14 апр 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 мар 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

8 сен 2021 : 		 У MOTIONLESS IN WHITE есть 16–17 песен

6 сен 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

20 авг 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

2 июл 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 май 2021 : 		 Новый стрим от MOTIONLESS IN WHITE пройдет летом

21 янв 2021 : 		 Вышли колыбельные MOTIONLESS IN WHITE

3 янв 2021 : 		 MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал

23 окт 2020 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

9 окт 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE целиком исполнят "Creatures"

10 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE KILLERS от MOTIONLESS IN WHITE

12 авг 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE выпустили новый ЕР

13 июл 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят два проекта

16 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Новый альбом будет таким же разнообразным, как и прошлый»

5 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о Трампе: «Нах этого клоуна!»
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Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о важности контакта с фанатами



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В рамках недавнего интервью у вокалиста MOTIONLESS IN WHITE спросили, важно ли сейчас держать связь с поклонниками посредством социальных сетей:

«Я уверен, что люди интересуются тем, кого они поддерживают. Они хотят знать, кто стоит за музыкой, за словами и за всем остальным. И иногда мне кажется, что я не должен раскрывать все свои личные мысли и мнения. Мне просто нравится быть самим собой, и такое место, как TikTok, стало для меня забавным и веселым уголком, где я могу просто быть глупым и смешным - и это та сторона моего характера, которая мне особенно нравится. В последние годы мне нравится просто быть самим собой, когда мне этого хочется, или использовать TikTok для распространения достоверной информации для фанатов или для празднования крутых событий, которые они помогли нам осуществить. Так что это просто хороший способ оставаться на связи и давать им частичку знаний о том, что они получают за свою поддержку. И мне это нравится».




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