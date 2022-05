сегодня



Новая песня MOTIONLESS IN WHITE



"Slaughterhouse", новая песня группы MOTIONLESS IN WHITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Scoring The End Of The World, выход которого запланирован на десятое июня на Roadrunner Records.



Трек-лист:



01. Meltdown



02. Sign Of Life



03. Werewolf



04. Porcelain



05. Slaughterhouse (feat. Bryan Garris)



06. Masterpiece



07. Cause Of Death



08. We Become The Night



09. Burned At Both Ends 2



10. Broadcasting From Beyond The Grave: Corpse Nation



11. Cyberhex



12. Red, White & Boom (feat. Caleb Shomo)



13. Scoring The End Of The World (feat. Mick Gordon)







