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MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал



В рамках беседы для Knotfest.com вокалист MOTIONLESS IN WHITE Chris "Motionless" Cerulli рассказал о том, что группа вовсе не бездействует во время коронапаузы:



«Мы заняты несколькими проектами — разными по сути... Что-то из серии: "А давайте попробуем что-то ещё". Мы сделали несколько театральных версий тех песен, что мы уже записывали, мы записали кавер-версию KILLERS, сделали юбилейную версию для "Creatures" — всё это уникально в каком-то плане. И все они получились очень классными, потому что это лишь ещё одно доказательство того, насколько мы можем быть разными».



По словам Chris'a, группа также работает над новым материалом:



«Мы пока не совсем определились с тем, что делать дальше. Будем ли мы писать альбом или выпускать синглы? А может, пока взять паузу? Что же нам делать? С учётом всего происходящего и попыток предугадать, что будет дальше, что же лучше всего делать? Мы можем заниматься всеми этими альтернативными версиями песен или ещё чем-то подобным, но в какой-то момент всё равно нужна новая пластинка. Но вот когда? Нужно ли подождать и посмотреть, что будет с пандемией? Должны ли мы записываться? Или приготовить на следующий год обойму синглов и подождать с пониманием того, что вообще происходит? Что ж нам делать? Но в то же время мы всё равно сочиняем, и хрень выходит охрененная. Я сам лично сделал несколько тяжёлых песен, к чему вернуться было очень клёво, — правда тяжёлые темы. Но, как я уже сказал выше, пластинка будет миксом из чего-то тяжёлого, экспериментального и чего-то ещё!»













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