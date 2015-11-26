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Motionless in White

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3 янв 2021 : 		 MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал

23 окт 2020 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

9 окт 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE целиком исполнят "Creatures"

10 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE KILLERS от MOTIONLESS IN WHITE

12 авг 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE выпустили новый ЕР

13 июл 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят два проекта

16 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Новый альбом будет таким же разнообразным, как и прошлый»

5 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о Трампе: «Нах этого клоуна!»

23 май 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE работает над «новым агрессивным материалом»

13 фев 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Пару лет назад мы чуть не перебили друг друга»

6 дек 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

28 ноя 2019 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Dee Snider — топ!»

18 авг 2019 : 		 MOTIONLESS IN WHITE переиздают ЕР

28 июн 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

10 май 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

29 апр 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

24 май 2018 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

7 май 2018 : 		 MOTIONLESS IN WHITE расстались с басистом

28 сен 2017 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

9 май 2017 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

6 май 2017 : 		 Вокалист KORN в новой песне MOTIONLESS IN WHITE

2 май 2017 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

3 мар 2017 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

28 янв 2017 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

1 ноя 2016 : 		 Название нового альбома MOTIONLESS IN WHITE

14 июл 2016 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE
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MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал



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В рамках беседы для Knotfest.com вокалист MOTIONLESS IN WHITE Chris "Motionless" Cerulli рассказал о том, что группа вовсе не бездействует во время коронапаузы:

«Мы заняты несколькими проектами — разными по сути... Что-то из серии: "А давайте попробуем что-то ещё". Мы сделали несколько театральных версий тех песен, что мы уже записывали, мы записали кавер-версию KILLERS, сделали юбилейную версию для "Creatures" — всё это уникально в каком-то плане. И все они получились очень классными, потому что это лишь ещё одно доказательство того, насколько мы можем быть разными».

По словам Chris'a, группа также работает над новым материалом:

«Мы пока не совсем определились с тем, что делать дальше. Будем ли мы писать альбом или выпускать синглы? А может, пока взять паузу? Что же нам делать? С учётом всего происходящего и попыток предугадать, что будет дальше, что же лучше всего делать? Мы можем заниматься всеми этими альтернативными версиями песен или ещё чем-то подобным, но в какой-то момент всё равно нужна новая пластинка. Но вот когда? Нужно ли подождать и посмотреть, что будет с пандемией? Должны ли мы записываться? Или приготовить на следующий год обойму синглов и подождать с пониманием того, что вообще происходит? Что ж нам делать? Но в то же время мы всё равно сочиняем, и хрень выходит охрененная. Я сам лично сделал несколько тяжёлых песен, к чему вернуться было очень клёво, — правда тяжёлые темы. Но, как я уже сказал выше, пластинка будет миксом из чего-то тяжёлого, экспериментального и чего-то ещё!»

MOTIONLESS IN WHITE Has Been Writing





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