сегодня



MOTIONLESS IN WHITE выпустили новый ЕР



MOTIONLESS IN WHITE выпустили в цифровом виде новый ЕР "Another Life/Eternally Yours: Motion Picture Collection". Продюсером диска был Justin Deblieck, а сведением занимался Steve Sopchack.



Трек-лист:



01. Another Life: Motion Picture Collection (feat. Kerli)



02. Eternally Yours: Motion Picture Collection (feat. Crystal Joilena)



03. Another Life: Motion Picture Collection (instrumental)



04. Eternally Yours: Motion Picture Collection (instrumental)



















+1 -0



просмотров: 169