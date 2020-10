23 окт 2020



Новая песня MOTIONLESS IN WHITE



Creatures X: To The Grave", новая песня группы MOTIONLESS IN WHITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек выпущен специально к грядущему юбилею альбома "Creatures", по случаю которого 28 октября коллектив проведет специальный концерт.













