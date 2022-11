сегодня



Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «А еще из METALLICA я бы спел...»



В рамках недавней беседы с вокалистом MOTIONLESS IN WHITE Chris'ом "Motionless" Cerulli спросили, хотел бы он записать еще какую-то кавер-версию METALLICA:



«Я бы обязательно сделал свою любимую песню METALLICA, это "The Shortest Straw" из '...And Justice For All'. Это, на мой взгляд, одна из самых злых, если не самая злая песня METALLICA. Я к тому, что весь альбом — это, на мой взгляд, их самая мрачная, самая тяжелая, самая злая пластинка. Но в этой песне, как мне кажется, есть такая агрессивность, которая просто впивается в меня своими зубами. Это моя любимая песня, и я бы с удовольствием сделал на нее кавер».







+0 -0



просмотров: 152