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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 11
*Новое видео STRATOVARIUS 11
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
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Motionless in White

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24 ноя 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «А еще из METALLICA я бы спел...»

31 окт 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

12 июн 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «David меня похвалил!»

5 июн 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

13 май 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

14 апр 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 мар 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

8 сен 2021 : 		 У MOTIONLESS IN WHITE есть 16–17 песен

6 сен 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

20 авг 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

2 июл 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 май 2021 : 		 Новый стрим от MOTIONLESS IN WHITE пройдет летом

21 янв 2021 : 		 Вышли колыбельные MOTIONLESS IN WHITE

3 янв 2021 : 		 MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал

23 окт 2020 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

9 окт 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE целиком исполнят "Creatures"

10 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE KILLERS от MOTIONLESS IN WHITE

12 авг 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE выпустили новый ЕР

13 июл 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят два проекта

16 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Новый альбом будет таким же разнообразным, как и прошлый»

5 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о Трампе: «Нах этого клоуна!»

23 май 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE работает над «новым агрессивным материалом»

13 фев 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Пару лет назад мы чуть не перебили друг друга»

6 дек 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

28 ноя 2019 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Dee Snider — топ!»

18 авг 2019 : 		 MOTIONLESS IN WHITE переиздают ЕР
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Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «А еще из METALLICA я бы спел...»



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В рамках недавней беседы с вокалистом MOTIONLESS IN WHITE Chris'ом "Motionless" Cerulli спросили, хотел бы он записать еще какую-то кавер-версию METALLICA:

«Я бы обязательно сделал свою любимую песню METALLICA, это "The Shortest Straw" из '...And Justice For All'. Это, на мой взгляд, одна из самых злых, если не самая злая песня METALLICA. Я к тому, что весь альбом — это, на мой взгляд, их самая мрачная, самая тяжелая, самая злая пластинка. Но в этой песне, как мне кажется, есть такая агрессивность, которая просто впивается в меня своими зубами. Это моя любимая песня, и я бы с удовольствием сделал на нее кавер».




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