10 май 2019



Новое видео MOTIONLESS IN WHITE



Хоррор-визуализационное видео на композицию MOTIONLESS IN WHITE "Undead Ahead 2: The Tale Of The Midnight Rider", доступно ниже. Этот трек будет включен в альбом , "Disguise", релиз которого намечен на седьмое июня на Roadrunner Records:



01. Disguise



02. Headache



03. cOde



04. Thoughts & Prayers



05. Legacy



06. Undead Ahead 2: The Tale Of The Midnight Ride



07. Holding On To Smoke



08. Another Life



09. Broadcasting From Beyond The Grave: Death Inc.



10. Brand New Numb



11. Catharsis



















