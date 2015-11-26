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Motionless in White

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20 авг 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

2 июл 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 май 2021 : 		 Новый стрим от MOTIONLESS IN WHITE пройдет летом

21 янв 2021 : 		 Вышли колыбельные MOTIONLESS IN WHITE

3 янв 2021 : 		 MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал

23 окт 2020 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

9 окт 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE целиком исполнят "Creatures"

10 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE KILLERS от MOTIONLESS IN WHITE

12 авг 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE выпустили новый ЕР

13 июл 2020 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят два проекта

16 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Новый альбом будет таким же разнообразным, как и прошлый»

5 июн 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о Трампе: «Нах этого клоуна!»

23 май 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE работает над «новым агрессивным материалом»

13 фев 2020 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Пару лет назад мы чуть не перебили друг друга»

6 дек 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

28 ноя 2019 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Dee Snider — топ!»

18 авг 2019 : 		 MOTIONLESS IN WHITE переиздают ЕР

28 июн 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

10 май 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

29 апр 2019 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

24 май 2018 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

7 май 2018 : 		 MOTIONLESS IN WHITE расстались с басистом

28 сен 2017 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

9 май 2017 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

6 май 2017 : 		 Вокалист KORN в новой песне MOTIONLESS IN WHITE

2 май 2017 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE
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Новое видео MOTIONLESS IN WHITE



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"Timebomb", новое видео группы MOTIONLESS IN WHITE, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в новую студийную пластинку, выход которой намечен на 2022 год.

MOTIONLESS IN WHITE Releases New Song 'Timebomb'





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