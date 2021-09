сегодня



MUDVAYNE отыграли первое за 12 лет шоу



MUDVAYNE 11 сентября в рамках Inkcarceration Music & Tattoo Festival, Mansfield, Ohio, отыграли первое за 12 лет выступление:



01. Not Falling



02. -1



03. Death Blooms



04. Internal Primates Forever



05. Silenced



06. A New Game



07. Prod



08. A Cinderella Story



09. Dull Boy



10. World So Cold



11. Determined



12. Nothing To Gein



13. Happy?



14. Dig

















































