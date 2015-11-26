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Mudvayne

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28 сен 2021 : 		 MUDVAYNE словили COVID-19

13 сен 2021 : 		 MUDVAYNE отыграли первое за 12 лет шоу

28 июл 2021 : 		 MUDVAYNE репетируют

23 апр 2021 : 		 MUDVAYNE собираются вместе

24 сен 2019 : 		 CHAD GRAY: «Я без понятия, будем ли мы отмечать юбилей дебютного альбома MUDVAYNE»

21 дек 2016 : 		 Новая песня басиста MUDVAYNE

7 июн 2016 : 		 СHAD GREY: «Они хотят MUDVAYNE, но мы не можем его дать»

13 авг 2015 : 		 GREG TRIBBETT не исключает возвращения MUDVAYNE

4 мар 2015 : 		 CHAD GRAY не уверен в том, что MUDVAYNE ещё соберутся

21 авг 2014 : 		 CHAD GRAY сказал, что история MUDVAYNE ещё не закончена

14 сен 2012 : 		 Басист MUDVAYNE о туре с KORN

23 ноя 2011 : 		 MUDVAYNE взяли паузу как минимум на два года

26 фев 2010 : 		 Новое видео MUDVAYNE

22 дек 2009 : 		 Новое видео MUDVAYNE

12 дек 2009 : 		 Новый альбом MUDVAYNE доступен для прослушивания

16 ноя 2009 : 		 Две песни MUDVAYNE доступны для прослушивания

11 ноя 2008 : 		 MUDVAYNE: новый видеоклип в сети

7 ноя 2008 : 		 MUDVAYNE планируют снять сразу три новых видеоклипа

28 окт 2008 : 		 MUDVAYNE не заинтересованы в выпуске двойного альбома

29 сен 2008 : 		 MUDVAYNE: семплы нового альбома

23 сен 2002 : 		 MUDVAYNE: сингл уже в сети

20 сен 2002 : 		 MUDVAYNE выпускает новый альбом в ноябре
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|||| сегодня

MUDVAYNE словили COVID-19



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MUDVAYNE не смогли отыграть на фестивале Louder Than Life из-за позитивного на COVID-19 теста у вокалиста Chad'a Gray и нескольких членов команды.

MUDVAYNE Pulls Out Of LOUDER THAN LIFE Festival After CHAD GRAY Tests Positive For COVID-19





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