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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 65
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
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Mudvayne

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10 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о состоянии здоровья

1 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о падении

29 июл 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE упал со сцены во время исполнения "Not Falling"

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

1 фев 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Я с COVID'ом играл первый концерт!»

8 янв 2022 : 		 Drum-cam от MUDVAYNE

22 ноя 2021 : 		 Рассказ о выступлении MUDVAYNE

18 окт 2021 : 		 MUDVAYNE выступили на AFTERSHOCK

1 окт 2021 : 		 Рассказ о первом за 12 лет концерте MUDVAYNE

28 сен 2021 : 		 MUDVAYNE словили COVID-19

13 сен 2021 : 		 MUDVAYNE отыграли первое за 12 лет шоу

28 июл 2021 : 		 MUDVAYNE репетируют

23 апр 2021 : 		 MUDVAYNE собираются вместе

24 сен 2019 : 		 CHAD GRAY: «Я без понятия, будем ли мы отмечать юбилей дебютного альбома MUDVAYNE»

21 дек 2016 : 		 Новая песня басиста MUDVAYNE

7 июн 2016 : 		 СHAD GREY: «Они хотят MUDVAYNE, но мы не можем его дать»

13 авг 2015 : 		 GREG TRIBBETT не исключает возвращения MUDVAYNE

4 мар 2015 : 		 CHAD GRAY не уверен в том, что MUDVAYNE ещё соберутся

21 авг 2014 : 		 CHAD GRAY сказал, что история MUDVAYNE ещё не закончена

14 сен 2012 : 		 Басист MUDVAYNE о туре с KORN

23 ноя 2011 : 		 MUDVAYNE взяли паузу как минимум на два года

26 фев 2010 : 		 Новое видео MUDVAYNE

22 дек 2009 : 		 Новое видео MUDVAYNE

12 дек 2009 : 		 Новый альбом MUDVAYNE доступен для прослушивания

16 ноя 2009 : 		 Две песни MUDVAYNE доступны для прослушивания

11 ноя 2008 : 		 MUDVAYNE: новый видеоклип в сети
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Вокалист MUDVAYNE — о состоянии здоровья



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Chad Gray продолжает информировать поклонников о состоянии здоровья после падения со сцены во время исполнения "Not Falling":

«Помимо того, что я имею дело с какой-то хернёй вроде простуды грудной клетки или чего-то подобного, у меня явно что-то с ребрами. Я не очень хотел знать, что происходит, но благодаря настойчивым просьбам профессионалов и людей, которые меня любят, я вчера пошёл к врачу. И у меня негативные рентгеновские снимки. Он сказал, что мне, наверное, стоит сделать компьютерную томографию, чтобы быть уверенным. Он сказал, что у меня есть воспаление хряща. Но в конечном итоге я собираюсь преодолеть это.

Я просто хочу сказать всем спасибо за вашу любовь и поддержку. И если я буду продолжать подниматься и попадаться вам на глаза, убедитесь, что вы, ребята, удержите меня; не дайте мне упасть. Я сражаюсь и отказываюсь отменить любое из своих выступлений. Я знаю, как важны эти шоу для вас, и они, конечно, не менее важны для меня. Так что давайте просто соберёмся и устроим безумие. И мы увидимся с вами на концерте, надеюсь, как можно раньше. А до тех пор, пожалуйста, будьте осторожны. Счастья вам. И, как всегда, будьте здоровы. Оставайтесь хэви-металлистами».




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10 авг 2022
WahrandPhain
На фото совсем плох.

просмотров: 304

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