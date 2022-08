сегодня



Вокалист MUDVAYNE — о состоянии здоровья



Chad Gray продолжает информировать поклонников о состоянии здоровья после падения со сцены во время исполнения "Not Falling":



«Помимо того, что я имею дело с какой-то хернёй вроде простуды грудной клетки или чего-то подобного, у меня явно что-то с ребрами. Я не очень хотел знать, что происходит, но благодаря настойчивым просьбам профессионалов и людей, которые меня любят, я вчера пошёл к врачу. И у меня негативные рентгеновские снимки. Он сказал, что мне, наверное, стоит сделать компьютерную томографию, чтобы быть уверенным. Он сказал, что у меня есть воспаление хряща. Но в конечном итоге я собираюсь преодолеть это.



Я просто хочу сказать всем спасибо за вашу любовь и поддержку. И если я буду продолжать подниматься и попадаться вам на глаза, убедитесь, что вы, ребята, удержите меня; не дайте мне упасть. Я сражаюсь и отказываюсь отменить любое из своих выступлений. Я знаю, как важны эти шоу для вас, и они, конечно, не менее важны для меня. Так что давайте просто соберёмся и устроим безумие. И мы увидимся с вами на концерте, надеюсь, как можно раньше. А до тех пор, пожалуйста, будьте осторожны. Счастья вам. И, как всегда, будьте здоровы. Оставайтесь хэви-металлистами».





