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Mudvayne

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1 фев 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Я с COVID'ом играл первый концерт!»

8 янв 2022 : 		 Drum-cam от MUDVAYNE

22 ноя 2021 : 		 Рассказ о выступлении MUDVAYNE

18 окт 2021 : 		 MUDVAYNE выступили на AFTERSHOCK

1 окт 2021 : 		 Рассказ о первом за 12 лет концерте MUDVAYNE

28 сен 2021 : 		 MUDVAYNE словили COVID-19

13 сен 2021 : 		 MUDVAYNE отыграли первое за 12 лет шоу

28 июл 2021 : 		 MUDVAYNE репетируют

23 апр 2021 : 		 MUDVAYNE собираются вместе

24 сен 2019 : 		 CHAD GRAY: «Я без понятия, будем ли мы отмечать юбилей дебютного альбома MUDVAYNE»

21 дек 2016 : 		 Новая песня басиста MUDVAYNE

7 июн 2016 : 		 СHAD GREY: «Они хотят MUDVAYNE, но мы не можем его дать»

13 авг 2015 : 		 GREG TRIBBETT не исключает возвращения MUDVAYNE

4 мар 2015 : 		 CHAD GRAY не уверен в том, что MUDVAYNE ещё соберутся

21 авг 2014 : 		 CHAD GRAY сказал, что история MUDVAYNE ещё не закончена

14 сен 2012 : 		 Басист MUDVAYNE о туре с KORN

23 ноя 2011 : 		 MUDVAYNE взяли паузу как минимум на два года

26 фев 2010 : 		 Новое видео MUDVAYNE

22 дек 2009 : 		 Новое видео MUDVAYNE

12 дек 2009 : 		 Новый альбом MUDVAYNE доступен для прослушивания

16 ноя 2009 : 		 Две песни MUDVAYNE доступны для прослушивания

11 ноя 2008 : 		 MUDVAYNE: новый видеоклип в сети

7 ноя 2008 : 		 MUDVAYNE планируют снять сразу три новых видеоклипа

28 окт 2008 : 		 MUDVAYNE не заинтересованы в выпуске двойного альбома

29 сен 2008 : 		 MUDVAYNE: семплы нового альбома

23 сен 2002 : 		 MUDVAYNE: сингл уже в сети
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Вокалист MUDVAYNE: «Я с COVID'ом играл первый концерт!»



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Chad Gray заявил, что он отыграл первое за 12 лет выступление MUDVAYNE, будучи больным COVID-19:

«Я думаю, что на каком-то уровне — странно употреблять такой термин как "COVID Lite", но я полагаю, что именно он у меня и был. Но, чувак, это, б$$$ь, выбило меня из колеи.

У меня это случилось на сцене... Хорошо, что я не знал, что это случилось на [Inkcarceration]. [Так что] я не переживал по этому поводу, но я не мог понять, что, б$$$ь, происходит с моим телом. В тот день у меня была сильная одышка. Мой голос не хотел работать, когда я разогревался. Моё горло было чертовски сухим весь день. У меня была какая-то хрень с пазухами, о которой я не знал.

И это тоже одна из особенностей COVID — в один день у тебя могут быть проблемы с пазухами, на следующий день они в груди, на следующий день — в горле, на следующий день ты очень вялый и уставший, а потом снова в груди. Вы не можете понять, что это такое. Единственное, что ты можешь сделать, это обеспечить своё тело хорошими продуктами».

Рассказывая о том, как он в конце концов оправился от COVID-19, он уточнил:

«[Моя жена] пошла в [сеть супермаркетов] Sprouts, и оказалось, что у них есть грёбаный рог изобилия сраных улучшающих самочувствие вещей, всякой хреноты для иммунитета. Так что она взяла и освободила их от этого шлака. Я принимал, наверное, 30 таблеток в день — витамины, абсолютно все витамины, 30 штук всякого от всего в форме таблеток».

MUDVAYNE





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Stumme_worte


1 фев 2022, 17:32		То есть, будучи заразным, активно тусил между коллегами и работниками сцены...


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