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Вокалист MUDVAYNE : «Я с COVID'ом играл первый концерт!»



Chad Gray заявил, что он отыграл первое за 12 лет выступление MUDVAYNE, будучи больным COVID-19:



«Я думаю, что на каком-то уровне — странно употреблять такой термин как "COVID Lite", но я полагаю, что именно он у меня и был. Но, чувак, это, б$$$ь, выбило меня из колеи.



У меня это случилось на сцене... Хорошо, что я не знал, что это случилось на [Inkcarceration]. [Так что] я не переживал по этому поводу, но я не мог понять, что, б$$$ь, происходит с моим телом. В тот день у меня была сильная одышка. Мой голос не хотел работать, когда я разогревался. Моё горло было чертовски сухим весь день. У меня была какая-то хрень с пазухами, о которой я не знал.



И это тоже одна из особенностей COVID — в один день у тебя могут быть проблемы с пазухами, на следующий день они в груди, на следующий день — в горле, на следующий день ты очень вялый и уставший, а потом снова в груди. Вы не можете понять, что это такое. Единственное, что ты можешь сделать, это обеспечить своё тело хорошими продуктами».



Рассказывая о том, как он в конце концов оправился от COVID-19, он уточнил:



«[Моя жена] пошла в [сеть супермаркетов] Sprouts, и оказалось, что у них есть грёбаный рог изобилия сраных улучшающих самочувствие вещей, всякой хреноты для иммунитета. Так что она взяла и освободила их от этого шлака. Я принимал, наверное, 30 таблеток в день — витамины, абсолютно все витамины, 30 штук всякого от всего в форме таблеток».







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