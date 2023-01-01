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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 71
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 40
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новое видео OVERKILL 24
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Mudvayne

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MUDVAYNE готовят что-то новое



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Вокалист MUDVAYNE Chad Gray провел время в студии в Техасе и сообщил следующее:

«Это будет первая музыка, которую мы выпустим вместе за 14 лет! Пока еще нет уверенности, когда... но все будет!»




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