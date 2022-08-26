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Новое видео BEHEMOTH
52
Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае...
51
BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M...
28
Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL
20
MEGADETH открыли тур
19
все новости группы
Mudvayne
США
Alternative Metal
Nu Metal
http://www.mudvayne.com
Myspace:
http://www.myspace.com/mudvayne
26 авг 2022
:
Видео полного выступления MUDVAYNE
20 авг 2022
:
Видео с выступления MUDVAYNE
10 авг 2022
:
Вокалист MUDVAYNE — о состоянии здоровья
1 авг 2022
:
Вокалист MUDVAYNE — о падении
29 июл 2022
:
Вокалист MUDVAYNE упал со сцены во время исполнения "Not Falling"
18 июл 2022
:
Видео с выступления MUDVAYNE
1 фев 2022
:
Вокалист MUDVAYNE: «Я с COVID'ом играл первый концерт!»
8 янв 2022
:
Drum-cam от MUDVAYNE
22 ноя 2021
:
Рассказ о выступлении MUDVAYNE
18 окт 2021
:
MUDVAYNE выступили на AFTERSHOCK
1 окт 2021
:
Рассказ о первом за 12 лет концерте MUDVAYNE
28 сен 2021
:
MUDVAYNE словили COVID-19
13 сен 2021
:
MUDVAYNE отыграли первое за 12 лет шоу
28 июл 2021
:
MUDVAYNE репетируют
23 апр 2021
:
MUDVAYNE собираются вместе
24 сен 2019
:
CHAD GRAY: «Я без понятия, будем ли мы отмечать юбилей дебютного альбома MUDVAYNE»
21 дек 2016
:
Новая песня басиста MUDVAYNE
7 июн 2016
:
СHAD GREY: «Они хотят MUDVAYNE, но мы не можем его дать»
13 авг 2015
:
GREG TRIBBETT не исключает возвращения MUDVAYNE
4 мар 2015
:
CHAD GRAY не уверен в том, что MUDVAYNE ещё соберутся
21 авг 2014
:
CHAD GRAY сказал, что история MUDVAYNE ещё не закончена
14 сен 2012
:
Басист MUDVAYNE о туре с KORN
23 ноя 2011
:
MUDVAYNE взяли паузу как минимум на два года
26 фев 2010
:
Новое видео MUDVAYNE
22 дек 2009
:
Новое видео MUDVAYNE
12 дек 2009
:
Новый альбом MUDVAYNE доступен для прослушивания
16 ноя 2009
:
Две песни MUDVAYNE доступны для прослушивания
11 ноя 2008
:
MUDVAYNE: новый видеоклип в сети
7 ноя 2008
:
MUDVAYNE планируют снять сразу три новых видеоклипа
28 окт 2008
:
MUDVAYNE не заинтересованы в выпуске двойного альбома
29 сен 2008
:
MUDVAYNE: семплы нового альбома
23 сен 2002
:
MUDVAYNE: сингл уже в сети
20 сен 2002
:
MUDVAYNE выпускает новый альбом в ноябре
сегодня
Видео полного выступления MUDVAYNE
Видео полного выступления MUDVAYNE, которое состоялось 18 августа в Техасе, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
01. Dig
02. Under My Skin
03. -1
04. Severed
05. Death Blooms
06. Internal Primates Forever
07. Determined
08. Not Falling
09. Nothing To Gein
10. Dull Boy
11. World So Cold
12. Happy?
+2
-0
(
1
)
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26 авг 2022
n
nabastak_
С такой комплекцией чот не идет Чаду этот прикид.
Остальные органично смотрятся.
Хотя.. случайно ткнул на 42:42 , видимо, так и задуман образ )
просмотров: 199
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Остальные органично смотрятся.
Хотя.. случайно ткнул на 42:42 , видимо, так и задуман образ )