сегодня



Видео полного выступления MUDVAYNE



Видео полного выступления MUDVAYNE, которое состоялось 18 августа в Техасе, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Dig

02. Under My Skin

03. -1

04. Severed

05. Death Blooms

06. Internal Primates Forever

07. Determined

08. Not Falling

09. Nothing To Gein

10. Dull Boy

11. World So Cold

12. Happy?











