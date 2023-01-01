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*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
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Mudvayne

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|||| 24 сен 2023

Вокалист MUDVAYNE о втором гитаристе на концертах



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Chad Gray в интервью Metal-Roos рассказал о причинах, по которым группа использует второго гитариста на концертах:

«У нас был разговор, потому что я объяснил [другим] ребятам [из MUDVAYNE] ситуацию Я гастролировал в подобном формате в течение десяти лет с HELLYEAH. Так что я видел подобное повсюду вокруг себя. И я просто посмотрел на ребят и сказал: "Чуваки, вы должны понять, что аудитория и восприятие музыки очень сильно изменились с тех пор, как вы выходили на сцену. Есть люди, которые накрутили столько гребаных треков, что буквально когда они играют, они звучат как пластинка; они звучат так, как будто это гребаное совершенство. И я, типа, не знаю, насколько хорошо у нас получится, если мы не сможем быть настолько близки к звучанию нашего альбома, насколько это возможно". И у нас был буквально 30-секундный разговор о том, чтобы использовать подкладки, на что я четко сказал: "Я лично не хочу этого делать. Но что вы, ребята, думаете? А Matt [McDonough], барабанщик, такой: "Я, мать вашу, не буду играть под клик". А я ему: "Хорошо, потому что я не хочу играть под клик". И я сказал, но что мы должны сделать... "Мы должны пригласить кого-нибудь и помочь нам расширить наше звучание" — гитары, бэк-вокал, всякое такое. Так у нас появился наш приятель Marcus. Теперь у нас есть чувак, который играет на гитаре, накладывает грим и все такое, помогает мне с бэк-вокалом, и это здорово. Он так здорово дополняет группу. И звук теперь полный — гитары звучат по настоящему насыщенно. Но мы не занимаемся использованием подкладок. Мы привлекли вспомогательного музыканта — того, кто нам помогает. Он реально поет, реально играет на гитаре. У нас нет никаких подкладок. Мы не занимаемся этим дерьмом. Наша музыка чертовски честная, и ее нужно играть именно так. И мне плевать, если кто-то скажет что-то негативное о том, что у нас есть Marcus. Это был наш ответ на попытку быть похожими на другие группы, которые просто больше не делают этого, вот и всё».




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