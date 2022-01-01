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*Новое видео BEHEMOTH 51
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 32
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 21
*MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023 13
*Поскрёбыш TOMMY LEE 12
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Mudvayne

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20 авг 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

10 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о состоянии здоровья

1 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о падении

29 июл 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE упал со сцены во время исполнения "Not Falling"

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

1 фев 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Я с COVID'ом играл первый концерт!»

8 янв 2022 : 		 Drum-cam от MUDVAYNE

22 ноя 2021 : 		 Рассказ о выступлении MUDVAYNE

18 окт 2021 : 		 MUDVAYNE выступили на AFTERSHOCK

1 окт 2021 : 		 Рассказ о первом за 12 лет концерте MUDVAYNE

28 сен 2021 : 		 MUDVAYNE словили COVID-19

13 сен 2021 : 		 MUDVAYNE отыграли первое за 12 лет шоу

28 июл 2021 : 		 MUDVAYNE репетируют

23 апр 2021 : 		 MUDVAYNE собираются вместе

24 сен 2019 : 		 CHAD GRAY: «Я без понятия, будем ли мы отмечать юбилей дебютного альбома MUDVAYNE»

21 дек 2016 : 		 Новая песня басиста MUDVAYNE

7 июн 2016 : 		 СHAD GREY: «Они хотят MUDVAYNE, но мы не можем его дать»

13 авг 2015 : 		 GREG TRIBBETT не исключает возвращения MUDVAYNE

4 мар 2015 : 		 CHAD GRAY не уверен в том, что MUDVAYNE ещё соберутся

21 авг 2014 : 		 CHAD GRAY сказал, что история MUDVAYNE ещё не закончена

14 сен 2012 : 		 Басист MUDVAYNE о туре с KORN

23 ноя 2011 : 		 MUDVAYNE взяли паузу как минимум на два года

26 фев 2010 : 		 Новое видео MUDVAYNE

22 дек 2009 : 		 Новое видео MUDVAYNE

12 дек 2009 : 		 Новый альбом MUDVAYNE доступен для прослушивания

16 ноя 2009 : 		 Две песни MUDVAYNE доступны для прослушивания
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Видео с выступления MUDVAYNE



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Видео с выступления MUDVAYNE, которое состоялось 14 августа в North Island Credit Union Amphitheatre, Chula Vista, California, доступно для просмотра ниже.




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