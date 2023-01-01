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У MUDVAYNE есть четыре



Вокалист MUDVAYNE Chad Gray в недавней беседе подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Мы уже кое над чем работаем, у нас есть четыре темы. Я писал каждую из них, наверное, раза три, потому что мне казалось, что ничего не может быть достаточно хорошим. Мы будем продолжать работать. Мы все очень хорошо ладим. Мы все общаемся. Надеюсь, мы все хотим одного и того же от нашей музыки, так что посмотрим. Это именно то, что наиболее разумно делать в данный момент».







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