Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Новое видео DOKKEN 30
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 21
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 17
*JEFF YOUNG о времени в MEGADETH: «Тусить с алкашами не мое» 13
*Видео с выступления KK'S PRIEST 12
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого» 12
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Новое видео DOKKEN 30
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 21
[= ||| все новости группы



*

Mudvayne

*



12 авг 2023 : 		 У MUDVAYNE есть четыре

9 авг 2023 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

24 июл 2023 : 		 MUDVAYNE в 4К

22 июл 2023 : 		 MUDVAYNE открыли тур

16 апр 2023 : 		 MUDVAYNE готовят что-то новое

8 сен 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE хотел бы написать что-то новое

26 авг 2022 : 		 Видео полного выступления MUDVAYNE

20 авг 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

10 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о состоянии здоровья

1 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о падении

29 июл 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE упал со сцены во время исполнения "Not Falling"

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

1 фев 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Я с COVID'ом играл первый концерт!»

8 янв 2022 : 		 Drum-cam от MUDVAYNE

22 ноя 2021 : 		 Рассказ о выступлении MUDVAYNE

18 окт 2021 : 		 MUDVAYNE выступили на AFTERSHOCK

1 окт 2021 : 		 Рассказ о первом за 12 лет концерте MUDVAYNE

28 сен 2021 : 		 MUDVAYNE словили COVID-19

13 сен 2021 : 		 MUDVAYNE отыграли первое за 12 лет шоу

28 июл 2021 : 		 MUDVAYNE репетируют

23 апр 2021 : 		 MUDVAYNE собираются вместе

24 сен 2019 : 		 CHAD GRAY: «Я без понятия, будем ли мы отмечать юбилей дебютного альбома MUDVAYNE»

21 дек 2016 : 		 Новая песня басиста MUDVAYNE

7 июн 2016 : 		 СHAD GREY: «Они хотят MUDVAYNE, но мы не можем его дать»

13 авг 2015 : 		 GREG TRIBBETT не исключает возвращения MUDVAYNE

4 мар 2015 : 		 CHAD GRAY не уверен в том, что MUDVAYNE ещё соберутся
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У MUDVAYNE есть четыре



zoom
Вокалист MUDVAYNE Chad Gray в недавней беседе подтвердил, что группа работает над новым материалом:

«Мы уже кое над чем работаем, у нас есть четыре темы. Я писал каждую из них, наверное, раза три, потому что мне казалось, что ничего не может быть достаточно хорошим. Мы будем продолжать работать. Мы все очень хорошо ладим. Мы все общаемся. Надеюсь, мы все хотим одного и того же от нашей музыки, так что посмотрим. Это именно то, что наиболее разумно делать в данный момент».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 170

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом