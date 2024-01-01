26 янв 2024



Вокалист MUDVAYNE: «Все современные группы на одно лицо»



Фронтмен MUDVAYNE Chad Gray в недавнем интервью посетовал на отсутствие оригинальности у многих новых хард-рок- и металл-групп, заявив, что они ничем друг от друга не отличаются. На вопрос о возрождении эпохи музыки конца 1990-х — начала 2000-х в последние годы и появлении новых исполнителей, вдохновлённых ню-металом, он ответил:



«Чувак, может, я и не должен этого говорить, но мне так-то по$$й. Потому что я — это я, и мне есть что сказать, и я это скажу. Музыка сейчас воспринимается мной — благослови их Бог, эти новые группы — как нечто однообразное. Вся новая музыка напоминает мне одно и то же, б$$$ь. Нет ничего, что отличало бы одну группу от другой. Одна группа делает что-то, сто групп следуют за ней, потом другая группа делает что-то, затем сто групп идут по её следам и звучат точно так же, как эта грёбаная группа.



Я был на Ozzfest 2001. Там были SLIPKNOT, MARILYN MANSON, PAPA ROACH, DISTURBED, MUDVAYNE, DROWNING POOL... Ни одна из этих групп, которые я только что назвал, не звучала как другие. Ни одна из них. И я уверен, что именно поэтому тогда было такое особенное время в музыке, потому что каждый привносил в музыку что-то своё. Были SYSTEM OF A DOWN и ещё хренова туча групп, чувак. И все они были оригинальными и делали что-то своё. Мы были частью этого процесса. Мы были более прогрессивными, чем многие из наших коллег той эпохи. Поэтому мы делали что-то своё. Было много по-настоящему хорошей музыки и много людей, которые реально разбирались в том, что они из себя представляют. Никто, б$$$ь, не следовал за кем-то другим. Мы просто не заметили ничего подобного. Пара групп тут и там, может быть. Но в основном группы делали что-то своё, расширяли границы, бросали вызов слушателю. А ведь именно в этом и заключается смысл музыки, верно? В индивидуальности.



Я — Chad Gray, и то, что я делаю, — это я. Но то, что делает меня Chad'ом Gray'ем, — это такие личности, как James Hetfield, Лейн Стейли, Phil Anselmo и остальные. Я могу, б$$$ь, продолжить список и назвать вам, наверное, 50 разных певцов, на которых я — вот ещё Крис Корнелл — обычно ориентировался, чтобы спеть всё, что они когда-либо выпускали в своих композициях и на своих альбомах. И я впитал всё то влияние, которое вдохновило меня на то, чтобы заниматься своим делом, и переработал его по-своему. И теперь все эти люди, о которых я говорю, предстают передо мной в образе Chad'a Gray'я. Смекаете? Мне кажется, что все так и поступали. Я к тому, что только так можно добиться того, чтобы это было музыкой, чтобы это было настолько искренне и правдиво, только если люди опираются на свои влияния. Все подобные факторы формируют человека и его вклад в музыкальное уравнение. Я занимался своим делом и вносил свой вклад, но я не смог бы внести свой вклад без людей, которые повлияли на меня. И я не смог бы внести свой вклад, если бы не учился и не пел вместе с каждым из этих грёбаных людей, которых я упомянул. Так что я уверен, что многое было именно так. Я полагаю, что было много тех, кто не стремился к этому... Когда группы обращают внимание на новую группу, и все начинают подражать этой новой группе, в действительности это даже не является влиянием, потому что они уже существуют. На меня оказал влияние даже дебютный альбом MUDVAYNE "L.D. 50", вышедший в 2001 году, а вдохновители этого альбома играли в 1981–1983 годы — примерно за 20 лет до того, как я выпустил свой первый альбом. Я не подражал группе 1999 года, выпустив свой альбом в 2001 году. Я вдохновлялся музыкой, сыгранной за 18, 19, 20 лет до этого. Люди, которые вдохновили меня — James Hetfield с его "yellody", James в основном орал в тональности, что я часто делаю в своей музыке. И мой скрим. Я определённо думаю обо всех скримерах — о Philip'е Anselmo. Сейчас это мой скрим, но сначала это был его скрим. Я просто взял его, переиначил и сделал что-то новое.



Я считаю, что в то время происходило именно так. Я вообще считаю, что всё, что происходило в конце 1990-х и в 2000 году, исходило из очень чистых побуждений всех музыкантов, которые творили в то время. Я полагаю, что всё это появилось благодаря старому влиянию, которое со временем было выращено и взращено, превратившись в нечто совершенно иное. А для этого нужно время. Я не могу находиться под влиянием кого-то, кто только что представил свой новый альбом в прошлом году. У меня нет времени на его переработку, чтобы он стал чем-то другим, чем, возможно, был год назад. Но за 20 лет я могу на 100 процентов абсолютно точно переработать его и превратить в нечто, что сейчас принадлежит мне, что принадлежит Chad'y Gray'ю, что он предлагает музыкальному миру, что, на мой взгляд, очень важно.



Музыка — это настоящая истина. Она должна быть искренней. Для меня так и есть. Вот почему я получаю удовлетворение от музыки — я вкладываю в неё честность и любовь. Так что нравится она людям или нет, для меня это не имеет никакого значения. Пусть будет так, как есть. Я делаю то, что делаю. Я честно говорю о том, что делаю. Я люблю то, что делаю. Я переживаю за это. Я защищаю это. Я лелею это. Я культивирую это. А потом я выставляю это на всеобщее обозрение. И если вам нравится — круто. Если нет — ну и ладно».







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