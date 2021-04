сегодня



MUDVAYNE собираются вместе



MUDVAYNE сообщили о том, что после 12 лет паузы возвращаются к активной деятельности и отыграют на четырех фестивалях Danny Wimmer Presents: Inkcarceration Music & Tattoo Festival (a headlining performance) в Ohio, Louder Than Life в Kentucky, Aftershock в California и Welcome To Rockville в Florida.













