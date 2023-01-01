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Mudvayne

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Вокалист MUDVAYNE о новой музыке: «Это нечто особенное!»



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Chad Gray недавно поговорил с австралийским изданием Heavy, и, в частности, рассказал о том, как дела с новым материалом MUDVAYNE:

«Мы начали понемногу собирать новый материал, и люди, которые слышали [некоторые из ранних демо], очень рады тому, что они услышали. Только самые близкие люди слышали все это, и, как я уже сказал, это пока очень приблизительные демо-версии. Но вы и из них можете понять, что это нечто особенное. И я уверен, что мы должны быть твердо убеждены в том, что это MUDVAYNE. Мы должны быть уверены, что это то, что мы хотим. Так что мы просто должны все тщательно взвесить. Мы работали над этой идеей, работали над материалом, работали над ним понемногу то там, то здесь.

Мы все живем в нескольких штатах друг от друга — никто не живет даже близко друг к другу, — так что это немного затрудняет работу. Но мы смогли записать несколько демо-версий и т.д., однако из-за того, что мы находимся так далеко друг от друга, процесс немного затянулся. А затем мы просто уперлись в стену. Мы подумали: "Ладно, мы должны вернуться к гастролям". Так что мы собрали все вместе и снова отправились в тур этим летом.

Посмотрим, что принесет нам осень. Мы все только что вернулись домой [в конце августа], так что мы все еще находимся в состоянии восстановления. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Мы решили отложить все дела и сосредоточиться на гастролях. Но теперь, когда мы покончили с этим, когда все подавать признаки жизни, надеюсь, мы сможем собраться и что-нибудь сделать. Не знаю — может быть, к тому времени, когда мы прилетим [в Австралию в феврале 2024 года] и увидимся с вами, у нас уже будет что-то новое. Посмотрим».




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