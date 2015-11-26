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Рассказ о первом за 12 лет концерте MUDVAYNE



MUDVAYNE опубликовали видео, рассказывающее о том, как прошло первое за двенадцать лет выступление в рамках Music & Tattoo Festival in Mansfield, Ohio.



Сет-лист:



01. Not Falling



02. -1



03. Death Blooms



04. Internal Primates Forever



05. Silenced



06. A New Game



07. Prod



08. A Cinderella Story



09. Dull Boy



10. World So Cold



11. Determined



12. Nothing To Gein



13. Happy?



14. Dig







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