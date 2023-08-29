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Вокалист MUDVAYNE против подкладок



В рамках недавнего разговора с Syncin' Stanley Chad Gray ответил на вопрос о том, будет ли он когда-нибудь использовать предварительно записанные треки:



«Нет, не буду. Раньше мы использовали вступительную часть песни [HELLYEAH] "Human", это был настоящий трек, и я пел поверх него, а потом он останавливался или что-то вроде того. Но никакого бэк-вокала не было. Мне это не нравилось. У меня был разговор с Винни [Полом Эбботтом, тогдашним барабанщиком HELLYEAH]. Я сказал: "Мы классная группа. Мы могли бы написать музыкальную партию", бла-бла-бла. Это был спор, который я проиграл.



Я полагаю, что это просто эпидемия. Я на самом деле так думаю. Я считаю, что это безумие, потому что подобное случалось в прошлом, это произошло в настоящем, например, как это было с MILLI VANILLI. Эта группа была мертва, как только они это сделали. Эшли Симпсон, когда она сделала то, что сделала на шоу "Saturday Night Live", была поймана на фанере, и она тут же была подвергнута жесточайшей критике, как будто она была дьяволом.



Есть множество великих артистов, которые делают такое или что-то в этом роде, и это разочаровывает, когда речь идёт обо мне - человеке, который этого не делает. Я бы никогда не стал проигрывать запись бэк-вокала или лид-вокала, но я знаю, что люди используют фальшивый лид-вокал. Я гастролировал с группами, наблюдал за их саундчеком, и там было так много чёртовых записей, что они звучали как на альбоме. Это сводит с ума. Вокал, гитары, гитарные наложения — всё. Это немыслимо. Но есть и такая составляющая, как, например, моё чувство: хотите ли вы прийти на концерт, потратить серьёзные деньги и услышать именно в записи мой альбом? Смекаете? Или вы хотите прийти и послушать музыку вживую? А это значит, что вы не попадаете в каждую ноту, это значит, что вы пропускаете слова, это значит, что вы пропускаете гитарные ноты, это значит, что вы пропускаете удары барабанов. Это человеческий фактор. И меня это очень расстраивает, потому что люди платят хорошие деньги, чтобы пойти и посмотреть, как их любимые группы играют песни, которые они любят, а они этого не получают. Их же реально кидают!



Если ты не можешь спеть своё дерьмишко и не можешь сыграть своё дерьмишко, свою музыку, то какого хрена ты вообще выходишь на сцену? Ты не делаешь ничего такого, чего не мог бы сделать кто-то другой. В том, что ты делаешь, нет ничего особенного, а в студии ты можешь сделать всё что угодно, так что... Опять же, я видел группы, у которых запись останавливалась, и это совершенно отвратительно. Это даже отдалённо не похоже ни на что. И у меня есть несколько друзей, которые так делают, но они делают это, опять же, с использованием музыкальных партий или других элементов. Это не такой откровенный случай, как при использовании бэк-вокала или лид-вокала.



Подобное очень обидно, и я давно хотел высказаться по этому поводу. На прошлой неделе я дал интервью, которое нужно отредактировать и выложить. Но в нём речь идёт в основном о том же самом. Это просто смешно. На свете так много отличных настоящих групп, чувак. Каждая группа, поклонником которой я являюсь, не занималась подобным дерьмом. Вспомните METALLICA, SLAYER, PANTERA — PANTERA старой школы с Винни и Даймом. Посмотрите на грёбаных LAMB OF GOD. Это настоящие группы, делающие реальную херню. Но меня это абсолютно достало, и я считаю, что ублюдкам, которые не играют своё дерьмишко, нельзя давать возможность выступать. Я считаю, что тебе не должно быть позволено брать чьи-то деньги, если ты не исполняешь своё дерьмецо. Вот мои два цента по этому вопросу».







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