MUDVAYNE открыли тур



MUDVAYNE открыли первый за 14 лет тур в качестве хэдлайнеров — "The Psychotherapy Sessions" выступлением 20 июля в iTHINK Financial Amphitheatre, West Palm Beach, Florida. В качестве разогрева заявлены COAL CHAMBER, GWAR, NONPOINT и BUTCHER BABIES.



Сет-лист:



01. Determined

02. Under My Skin

03. Internal Primates Forever

04. World So Cold

05. A New Game

06. Not Falling

07. Prod

08. Nothing To Gein

09. Fish Out Of Water (live debut)

10. Severed

11. Death Blooms

12. King Of Pain (THE POLICE Cover)

13. Dull Boy

14. Dig

15. Happy?







