MUDVAYNE в 4К



Видео с выступления MUDVAYNE, состоявшегося 14 июля в MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre, Tampa, Florida, доступно для просмотра ниже:



01. Not Falling

02. Under My Skin

03. Internal Primates Forever

04. World So Cold

05. A New Game

06. Severed

07. Death Blooms

08. King Of Pain (THE POLICE cover)

09. Dull Boy

10. Fish Out Of Water

11. Prod

12. Nothing To Gein

13. Dig

14. Happy?







просмотров: 245