Переиздание IRON SAVIOR выйдет осенью



IRON SAVIOR отметят десятилетие с момента выпуска альбома The Landing релизом пересведенной версии диска от Piet Sielck, обновленной версией обложки от Felipe Machado Franco и тремя бонус-треками. Релиз будет доступен на CD и двойном виниле:



"Descending" (Intro)

"The Savior"

"Starlight"

"March Of Doom"

"Heavy Metal Never Dies"

"Moment In Time"

"Hall Of The Heroes"

"R. U. Ready"

"Faster Than All"

"Before The Pain"

"No Guts No Glory"

"Coming Home" (re-recorded)

"Atlantis Falling" (re-recorded)

"Underneath The Radar" (Bonus Track)







