Новый альбом IRON SAVIOR выйдет зимой

Новый альбом героев немецкого пауэра IRON SAVIOR "Skycrest" будет выпущен 4 декабря на AFM Records. Это 12 новых треков и ещё один образец бескомпромиссного пауэр-металла с яркими гитарными соло, запоминающимися припевами и узнаваемым вокалом фронтмена Пита Зилка. Альбом выпускается в виде диджипака, трёх лимитированных изданий на различных типах цветного винила и бокс-сета с футболкой и прочими сувенирами.
За свою карьеру IRON SAVIOR выпустили 10 альбомов, некоторые из которых уже превратились в классику жанра. "Titancraft" (2016) и самая свежая на сегодняшний день студийная работа "Kill Or Get Killed" (2019) входили в немецкие чарты, а металл-гимн всех времён и народов "Heavy Metal Never Dies" 7,5 миллионов раз проигрывался в стриминг-сервисах.
Трек-лист:
01. The Guardian
02. Skycrest
03. Our Time Has Come
04. Hellbreaker
05. Souleater
06. Welcome To The New World
07. There Can Be Only One
08. Silver Bullet
09. Raise The Flag
10. End Of The Rainbow
11. Ease Your Pain
12. Ode To The Brave
Exceptional
ElectricRetard
Exceptional
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).