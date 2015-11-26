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Iron Savior

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18 янв 2019 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

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20 окт 2017 : 		 Новый релиз IRON SAVIOR выйдет зимой

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18 май 2016 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

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4 мар 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IRON SAVIOR

12 фев 2016 : 		 Название нового альбома IRON SAVIOR

14 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

8 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

1 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

26 апр 2015 : 		 Семплы песен "Megatropolis 2.0" IRON SAVIOR

16 апр 2015 : 		 Трек-лист нового DVD IRON SAVIOR

14 апр 2015 : 		 Название и обложка нового DVD IRON SAVIOR

21 фев 2015 : 		 IRON SAVIOR перевыпустят альбом "Megatropolis"

24 дек 2014 : 		 IRON SAVIOR планируют съёмку

18 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома IRON SAVIOR
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|||| 12 окт 2020

Новый альбом IRON SAVIOR выйдет зимой



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Новый альбом героев немецкого пауэра IRON SAVIOR "Skycrest" будет выпущен 4 декабря на AFM Records. Это 12 новых треков и ещё один образец бескомпромиссного пауэр-металла с яркими гитарными соло, запоминающимися припевами и узнаваемым вокалом фронтмена Пита Зилка. Альбом выпускается в виде диджипака, трёх лимитированных изданий на различных типах цветного винила и бокс-сета с футболкой и прочими сувенирами.

За свою карьеру IRON SAVIOR выпустили 10 альбомов, некоторые из которых уже превратились в классику жанра. "Titancraft" (2016) и самая свежая на сегодняшний день студийная работа "Kill Or Get Killed" (2019) входили в немецкие чарты, а металл-гимн всех времён и народов "Heavy Metal Never Dies" 7,5 миллионов раз проигрывался в стриминг-сервисах.

Трек-лист:

01. The Guardian
02. Skycrest
03. Our Time Has Come
04. Hellbreaker
05. Souleater
06. Welcome To The New World
07. There Can Be Only One
08. Silver Bullet
09. Raise The Flag
10. End Of The Rainbow
11. Ease Your Pain
12. Ode To The Brave

IRON SAVIOR вЂ“ Skycrest Album Out In December



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Exceptional


12 окт 2020, 22:56		В этот раз должны сделать годноту

ElectricRetard


12 окт 2020, 23:04		Потому что не делали ее уже десяток лет или чо?)

Exceptional


12 окт 2020, 23:20		Ну, кстати, да, "The Landing" был последним прям отличным, остальные на убыль.


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