Новый альбом IRON SAVIOR выйдет зимой



Новый альбом героев немецкого пауэра IRON SAVIOR "Skycrest" будет выпущен 4 декабря на AFM Records. Это 12 новых треков и ещё один образец бескомпромиссного пауэр-металла с яркими гитарными соло, запоминающимися припевами и узнаваемым вокалом фронтмена Пита Зилка. Альбом выпускается в виде диджипака, трёх лимитированных изданий на различных типах цветного винила и бокс-сета с футболкой и прочими сувенирами.



За свою карьеру IRON SAVIOR выпустили 10 альбомов, некоторые из которых уже превратились в классику жанра. "Titancraft" (2016) и самая свежая на сегодняшний день студийная работа "Kill Or Get Killed" (2019) входили в немецкие чарты, а металл-гимн всех времён и народов "Heavy Metal Never Dies" 7,5 миллионов раз проигрывался в стриминг-сервисах.



Трек-лист:



01. The Guardian

02. Skycrest

03. Our Time Has Come

04. Hellbreaker

05. Souleater

06. Welcome To The New World

07. There Can Be Only One

08. Silver Bullet

09. Raise The Flag

10. End Of The Rainbow

11. Ease Your Pain

12. Ode To The Brave







