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Iron Savior

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22 окт 2023 : 		 Лидер IRON SAVIOR о здоровье

6 окт 2023 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

12 авг 2023 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

11 авг 2023 : 		 Лидер IRON SAVIOR о здоровье

19 июл 2023 : 		 У лидера IRON SAVIOR рак

17 июл 2023 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

9 июн 2023 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

15 авг 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

28 июн 2022 : 		 Трек-лист нового релиза IRON SAVIOR

3 май 2022 : 		 Kai Hansen на новом сингле IRON SAVIOR

4 апр 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

24 мар 2022 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

26 окт 2021 : 		 Переиздание IRON SAVIOR выйдет осенью

4 дек 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

13 ноя 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

18 окт 2020 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 окт 2020 : 		 Новый альбом IRON SAVIOR выйдет зимой

28 сен 2020 : 		 IRON SAVIOR завершили запись

13 июл 2020 : 		 Басист IRON SAVIOR здоров!

10 фев 2020 : 		 У басиста IRON SAVIOR рак

9 мар 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

23 фев 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

9 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

18 янв 2019 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON SAVIOR

10 дек 2017 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR
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Лидер IRON SAVIOR о здоровье



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Лидер IRON SAVIOR Piet Sielck опубликовал следующее сообщение:

«Операция проведена! Все прошло исключительно хорошо. После трех ночей в реанимации (стандартная процедура после операции) я приехал сюда, где и провел последние дни. Врачи очень довольны моими успехами, и вполне вероятно, что завтра они отправят меня домой! Мне даже не верится, насколько быстро и хорошо все идет.

Почти забавная заметка: два дня назад мне сказали, что химиотерапия сработала настолько хорошо, что все, что они удалили - это остатки полностью мертвой опухоли. Живых опухолевых клеток нет вообще!!! Теперь я буду восстанавливаться и проходить второй защитный курс химиотерапии, чтобы убедиться, что абсолютно весь враг уничтожен!

Спасибо Вам за все Ваши пожелания и Вашу энергию. Это действительно очень много для меня значит и дает дополнительные силы, чтобы выстоять в этой битве!»

IRON SAVIOR Frontman PIET SIELCK Completes Cancer Treatment - "Surgery Done; All Went Extremely Well"




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22 окт 2023
Exceptional
Позитивные новости. Желаю здоровья.
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просмотров: 245

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