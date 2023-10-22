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Лидер IRON SAVIOR о здоровье



Лидер IRON SAVIOR Piet Sielck опубликовал следующее сообщение:



«Операция проведена! Все прошло исключительно хорошо. После трех ночей в реанимации (стандартная процедура после операции) я приехал сюда, где и провел последние дни. Врачи очень довольны моими успехами, и вполне вероятно, что завтра они отправят меня домой! Мне даже не верится, насколько быстро и хорошо все идет.



Почти забавная заметка: два дня назад мне сказали, что химиотерапия сработала настолько хорошо, что все, что они удалили - это остатки полностью мертвой опухоли. Живых опухолевых клеток нет вообще!!! Теперь я буду восстанавливаться и проходить второй защитный курс химиотерапии, чтобы убедиться, что абсолютно весь враг уничтожен!



Спасибо Вам за все Ваши пожелания и Вашу энергию. Это действительно очень много для меня значит и дает дополнительные силы, чтобы выстоять в этой битве!»







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