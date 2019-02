сегодня



Видео с текстом от IRON SAVIOR



"Roaring Thunder", новое видео с текстом от группы IRON SAVIOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kill Or Get Killed", выходящего 8 марта на AFM Records.



Трек-лист:



"Kill Or Get Killed"

"Roaring Thunder"

"Eternal Quest"

"From Dust And Ruble"

"Sinner Or Saint"

"Stand Up And Fight"

"Heroes Ascending"

"Never Stop Believing"

"Until We Meet Again"

"Legends Of Glory"

"Sin City" (AC/DC cover, bonus track)















