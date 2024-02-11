Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
*Новое видео MY DYING BRIDE 22
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 20
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
*KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER» 17
*KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
[= ||| все новости группы



*

Iron Savior

*



11 фев 2024 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

22 окт 2023 : 		 Лидер IRON SAVIOR о здоровье

6 окт 2023 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

12 авг 2023 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

11 авг 2023 : 		 Лидер IRON SAVIOR о здоровье

19 июл 2023 : 		 У лидера IRON SAVIOR рак

17 июл 2023 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

9 июн 2023 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

15 авг 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

28 июн 2022 : 		 Трек-лист нового релиза IRON SAVIOR

3 май 2022 : 		 Kai Hansen на новом сингле IRON SAVIOR

4 апр 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

24 мар 2022 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

26 окт 2021 : 		 Переиздание IRON SAVIOR выйдет осенью

4 дек 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

13 ноя 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

18 окт 2020 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 окт 2020 : 		 Новый альбом IRON SAVIOR выйдет зимой

28 сен 2020 : 		 IRON SAVIOR завершили запись

13 июл 2020 : 		 Басист IRON SAVIOR здоров!

10 фев 2020 : 		 У басиста IRON SAVIOR рак

9 мар 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

23 фев 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

9 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

18 янв 2019 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON SAVIOR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня IRON SAVIOR



zoom
"Raising Hell", новая песня группы IRON SAVIOR, доступна для прослушивания ниже.

IRON SAVIOR Drop New Single




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 фев 2024
Corpsegrinder04
Не сказать, что говно, но начиная с Мегатрополиса Силк уже 20 лет почти рубит по одному шаблону всё. Ушла куда-то хитовость и вариативность 97-2004 периода. Песен в духе Deadly Sleep, Thunderbird, Forevermore, Mind over matter днем с огнем не сыскать. Зато вот такие Джи Джи Джи на потоке стоят пачками чуть ли не каждые два года альбомы.

просмотров: 346

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом