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Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б...
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Новая песня KERRY KING
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Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить
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Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig...
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BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м...
40
Новое видео MY DYING BRIDE
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OZZY OSBOURNE наехал на Йе
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Новое видео SONATA ARCTICA
18
KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER»
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KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»
15
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Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б...
61
Новая песня KERRY KING
51
Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить
44
Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig...
42
BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м...
40
все новости группы
Iron Savior
Германия
Heavy Metal
Power Metal
http://www.iron-savior.com
Myspace:
http://www.myspace.com/ironsaviorofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/ironsavior.official
11 фев 2024
:
Новая песня IRON SAVIOR
22 окт 2023
:
Лидер IRON SAVIOR о здоровье
6 окт 2023
:
Новое видео IRON SAVIOR
12 авг 2023
:
Новое видео IRON SAVIOR
11 авг 2023
:
Лидер IRON SAVIOR о здоровье
19 июл 2023
:
У лидера IRON SAVIOR рак
17 июл 2023
:
Новая песня IRON SAVIOR
9 июн 2023
:
Видео с текстом от IRON SAVIOR
15 авг 2022
:
Новый сингл IRON SAVIOR
28 июн 2022
:
Трек-лист нового релиза IRON SAVIOR
3 май 2022
:
Kai Hansen на новом сингле IRON SAVIOR
4 апр 2022
:
Новый сингл IRON SAVIOR
24 мар 2022
:
Видео с текстом от IRON SAVIOR
26 окт 2021
:
Переиздание IRON SAVIOR выйдет осенью
4 дек 2020
:
Новое видео IRON SAVIOR
13 ноя 2020
:
Новое видео IRON SAVIOR
18 окт 2020
:
Новая песня IRON SAVIOR
12 окт 2020
:
Новый альбом IRON SAVIOR выйдет зимой
28 сен 2020
:
IRON SAVIOR завершили запись
13 июл 2020
:
Басист IRON SAVIOR здоров!
10 фев 2020
:
У басиста IRON SAVIOR рак
9 мар 2019
:
Новое видео IRON SAVIOR
23 фев 2019
:
Новое видео IRON SAVIOR
9 фев 2019
:
Видео с текстом от IRON SAVIOR
18 янв 2019
:
Новая песня IRON SAVIOR
12 дек 2017
:
Профессиональное видео с выступления IRON SAVIOR
10 дек 2017
:
Перезаписанный трек IRON SAVIOR
2 ноя 2017
:
Перезаписанный трек IRON SAVIOR
20 окт 2017
:
Новый релиз IRON SAVIOR выйдет зимой
3 июн 2016
:
Успехи в чартах IRON SAVIOR
18 май 2016
:
Новая песня IRON SAVIOR
28 апр 2016
:
Новое видео IRON SAVIOR
4 мар 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома IRON SAVIOR
12 фев 2016
:
Название нового альбома IRON SAVIOR
14 июн 2015
:
Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR
8 июн 2015
:
Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR
1 июн 2015
:
Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR
26 апр 2015
:
Семплы песен "Megatropolis 2.0" IRON SAVIOR
16 апр 2015
:
Трек-лист нового DVD IRON SAVIOR
14 апр 2015
:
Название и обложка нового DVD IRON SAVIOR
21 фев 2015
:
IRON SAVIOR перевыпустят альбом "Megatropolis"
24 дек 2014
:
IRON SAVIOR планируют съёмку
18 фев 2014
:
Трейлер нового альбома IRON SAVIOR
29 янв 2014
:
Новая песня IRON SAVIOR
26 дек 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома IRON SAVIOR
20 дек 2013
:
IRON SAVIOR завершили запись
19 дек 2013
:
IRON SAVIOR почти закончили сведение
14 дек 2013
:
IRON SAVIOR из студии
12 ноя 2013
:
Лидер IRON SAVIOR о новом диске
23 сен 2013
:
Новый альбом IRON SAVIOR выйдет в феврале
17 дек 2012
:
Лидер IRON SAVIOR: "Kai'ю Hansen'y полезно отойти от дел GAMMA RAY в UNISONIC"
14 ноя 2011
:
Новая песня IRON SAVIOR
11 ноя 2011
:
Новая песня IRON SAVIOR
21 окт 2011
:
Новое видео IRON SAVIOR
13 окт 2011
:
Обложка, трек-лист и новый трек IRON SAVIOR
25 сен 2011
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IRON SAVIOR на AFM RECORDS
3 апр 2007
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Новый альбом IRON SAVIOR в июне
15 фев 2007
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IRON SAVIOR завершили запись ударных к новому диску
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Новая песня IRON SAVIOR
"Raising Hell", новая песня группы IRON SAVIOR, доступна для прослушивания ниже.
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11 фев 2024
Corpsegrinder04
Не сказать, что говно, но начиная с Мегатрополиса Силк уже 20 лет почти рубит по одному шаблону всё. Ушла куда-то хитовость и вариативность 97-2004 периода. Песен в духе Deadly Sleep, Thunderbird, Forevermore, Mind over matter днем с огнем не сыскать. Зато вот такие Джи Джи Джи на потоке стоят пачками чуть ли не каждые два года альбомы.
просмотров: 346
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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