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Iron Savior

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13 ноя 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

18 окт 2020 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 окт 2020 : 		 Новый альбом IRON SAVIOR выйдет зимой

28 сен 2020 : 		 IRON SAVIOR завершили запись

13 июл 2020 : 		 Басист IRON SAVIOR здоров!

10 фев 2020 : 		 У басиста IRON SAVIOR рак

9 мар 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

23 фев 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

9 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

18 янв 2019 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON SAVIOR

10 дек 2017 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

2 ноя 2017 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

20 окт 2017 : 		 Новый релиз IRON SAVIOR выйдет зимой

3 июн 2016 : 		 Успехи в чартах IRON SAVIOR

18 май 2016 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

28 апр 2016 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

4 мар 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IRON SAVIOR

12 фев 2016 : 		 Название нового альбома IRON SAVIOR

14 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

8 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

1 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

26 апр 2015 : 		 Семплы песен "Megatropolis 2.0" IRON SAVIOR

16 апр 2015 : 		 Трек-лист нового DVD IRON SAVIOR

14 апр 2015 : 		 Название и обложка нового DVD IRON SAVIOR

21 фев 2015 : 		 IRON SAVIOR перевыпустят альбом "Megatropolis"
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|||| 13 ноя 2020

Новое видео IRON SAVIOR



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"Souleater", новое видео группы IRON SAVIOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Skycrest, выходящего четвертого декабря на AFM Records:

“The Guardian”
“Skycrest”
“Our Time Has Come”
“Hellbreaker”
“Souleater”
“Welcome To The New World”
“There Can Be Only One”
“Silver Bullet”
“Raise The Flag”
“End Of The Rainbow”
“Ease Your Pain”
“Ode To The Brave”

IRON SAVIOR - Official Video For New "Souleater" Single Released



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Corpsegrinder04


14 ноя 2020, 00:26		На чисто субъективный взгляд Iron Savior закончился в 2011- м году, чему новый альбом очередное подтверждение. Более менее понравилась End Of The Rainbow. Остальное послушал-забыл. Примерно та же шляпа, что и с Accrept. Из альбома в альбом - джи джи джи, два притопа три прихлопа. Надежд на то, чтобы услышать песни в духе Thunder Bird, Assailant,Stone Cold итд. уже не осталось.

RomV


14 ноя 2020, 01:25		Paradise навсегда в моём сердце! Песню переслушиваю очень редко, но как только слышу звуки пылесоса в начале сразу настроение поднимается


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