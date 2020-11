13 ноя 2020



Новое видео IRON SAVIOR



"Souleater", новое видео группы IRON SAVIOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Skycrest, выходящего четвертого декабря на AFM Records:



“The Guardian”

“Skycrest”

“Our Time Has Come”

“Hellbreaker”

“Souleater”

“Welcome To The New World”

“There Can Be Only One”

“Silver Bullet”

“Raise The Flag”

“End Of The Rainbow”

“Ease Your Pain”

“Ode To The Brave”







