Новая песня IRON SAVIOR



"Our Time Has Come", новая песня группы IRON SAVIOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Skycrest", выход которого запланирован 4 декабря на AFM Records. "Skycrest" - это 12 новых треков и еще один образец бескомпромиссного пауэр метал с яркими гитарными соло, запоминающимися припевами и узнаваемым вокалом фронтмена Piet'a Sielck'a. За свою карьеру IRON SAVIOR выпустили 10 альбомов, некоторые из которых уже превратились в классику жанра.



Трек-лист:

01. The Guardian

02. Skycrest

03. Our Time Has Come

04. Hellbreaker

05. Souleater

06. Welcome To The New World

07. There Can Be Only One

08. Silver Bullet

09. Raise The Flag

10. End Of The Rainbow

11. Ease Your Pain

12. Ode To The Brave http://www.iron-savior.com







