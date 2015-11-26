Новая песня IRON SAVIOR

"Our Time Has Come", новая песня группы IRON SAVIOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Skycrest", выход которого запланирован 4 декабря на AFM Records. "Skycrest" - это 12 новых треков и еще один образец бескомпромиссного пауэр метал с яркими гитарными соло, запоминающимися припевами и узнаваемым вокалом фронтмена Piet'a Sielck'a. За свою карьеру IRON SAVIOR выпустили 10 альбомов, некоторые из которых уже превратились в классику жанра.
Трек-лист:
01. The Guardian
02. Skycrest
03. Our Time Has Come
04. Hellbreaker
05. Souleater
06. Welcome To The New World
07. There Can Be Only One
08. Silver Bullet
09. Raise The Flag
10. End Of The Rainbow
11. Ease Your Pain
12. Ode To The Brave
Exceptional
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