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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 23
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Iron Savior

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4 апр 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

24 мар 2022 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

26 окт 2021 : 		 Переиздание IRON SAVIOR выйдет осенью

4 дек 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

13 ноя 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

18 окт 2020 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 окт 2020 : 		 Новый альбом IRON SAVIOR выйдет зимой

28 сен 2020 : 		 IRON SAVIOR завершили запись

13 июл 2020 : 		 Басист IRON SAVIOR здоров!

10 фев 2020 : 		 У басиста IRON SAVIOR рак

9 мар 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

23 фев 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

9 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

18 янв 2019 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON SAVIOR

10 дек 2017 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

2 ноя 2017 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

20 окт 2017 : 		 Новый релиз IRON SAVIOR выйдет зимой

3 июн 2016 : 		 Успехи в чартах IRON SAVIOR

18 май 2016 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

28 апр 2016 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

4 мар 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IRON SAVIOR

12 фев 2016 : 		 Название нового альбома IRON SAVIOR

14 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

8 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

1 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR
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Новый сингл IRON SAVIOR



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Новый сингл IRON SAVIOR "Brothers Of The Past" - перезаписанная версия песни с альбома Unification 1999 года - доступна для просмотра ниже.




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