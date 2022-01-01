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Iron Savior

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Трек-лист нового релиза IRON SAVIOR



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IRON SAVIOR опубликовали трек-лист нового релиза, Reforged - Ironbound (Vol. 2), выход которого намечен на 26 августа на AFM Records.

«На этот раз мы выбрали 23 песни, что значительно больше, чем было в первой части Reforged. Невероятно положительная реакция на Reforged - Riding On Fire заставила нас задуматься о второй части. Благодаря прямой обратной связи с поклонниками, мы также узнали, сколько песен еще осталось в памяти, которые заслуживают того, чтобы быть представленными для ремейка.

Я очень доволен результатом. Оценивать что-то подобное всегда должны фанаты, но, на мой взгляд, наша вторая часть Reforged превосходит своего предшественника. Было очень весело снова работать над этими песнями".

И особенно рад тому, что и Jan, и Piesel, и Kai (Hansen) смогли сыграть или спеть свои оригинальные партии. А с гостевым соло моего крестника Tim Hansen, все это стало семейным альбомом для разных поколений!» — говорит Piet Sielck.

Трек-лист:

"Children Of The Wasteland"
"Protect The Law"
"Starborn"
"Deadly Sleep"
"Forces Of Rage"
"Brothers (Of The Past)"
"The Battle"
"Unchained"
"Seek And Destroy"
"Solar Wings"
"Made Of Metal"
"Predators"
"Firing The Guns"
"Back Into The Light"
"Ironbound"
"Paradise"
"Thunderbird"
"Tyranny Of Steel"
"Riding Free"
"Starchaser"
"Living On A Fault Line"
"Crazy"
"Sweet Dreams" (Eurythmics Cover)

IRON SAVIOR Reveal Details For Reforged - Ironbound (Vol. 2); Track Video Posted For Re-Recorded Version Of "Solar Wings"




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