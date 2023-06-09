9 июн 2023



Видео с текстом от IRON SAVIOR



"Firestar", официальное видео с текстом от IRON SAVIOR, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Firestar", релиз которого намечен на шестое октября на AFM Records.







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