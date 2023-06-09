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Iron Savior

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|||| 9 июн 2023

Видео с текстом от IRON SAVIOR



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"Firestar", официальное видео с текстом от IRON SAVIOR, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Firestar", релиз которого намечен на шестое октября на AFM Records.




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9 июн 2023
Darkside.ru Member
B
Blindman
Прям еще в первый альбом могут — удивили
Like!1  Dislike!1
9 июн 2023
ElectricRetard
Сам звуковик, сам записывал такие жирнючие для павера ранние альбомы, откуда столько пластика на последних релизах?
  Dislike!1
9 июн 2023
Corpsegrinder04
У них звучание это на мегатрополисе как появилось так и идёт. Да и стиль примерно всё тот же. Песен типа ThenderBird, Watcher in the Sky или условной Deadly Sleep Силк уже лет 20 не записывает. Собственно после ухода Хансена звучание и поменялось.
9 июн 2023
o
olly71
Ух ты как неплохо то и задорно . Прям молодыми BLIND GUARDIAN в уши пыхнуло . Последние альбумы у них были скууучные а тут прям 1990е во всей красе.
Like!1
9 июн 2023
M
Mad Katz
К сожалению не единственные, кто забивает на аккуратный мастеринг тупо душа материал чрезмерной компрессией. Соло вытащили из каши, и на том спасибо.

просмотров: 750

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