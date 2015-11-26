Новое видео IRON SAVIOR

"Kill Or Get Killed", новое видео группы IRON SAVIOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 8 марта на AFM Records.
Трек-лист:
"Kill Or Get Killed"
"Roaring Thunder"
"Eternal Quest"
"From Dust And Ruble"
"Sinner Or Saint"
"Stand Up And Fight"
"Heroes Ascending"
"Never Stop Believing"
"Until We Meet Again"
"Legends Of Glory"
"Sin City" (AC/DC cover, bonus track)
Corpsegrinder04
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