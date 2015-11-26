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Iron Savior

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Новое видео IRON SAVIOR



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"Kill Or Get Killed", новое видео группы IRON SAVIOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 8 марта на AFM Records.

Трек-лист:

"Kill Or Get Killed"
"Roaring Thunder"
"Eternal Quest"
"From Dust And Ruble"
"Sinner Or Saint"
"Stand Up And Fight"
"Heroes Ascending"
"Never Stop Believing"
"Until We Meet Again"
"Legends Of Glory"
"Sin City" (AC/DC cover, bonus track)

IRON SAVIOR Release Official Video For Kill Or Get Killed Title Track







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


23 фев 2019, 18:16		При всём уважении, со времян Dark Assault , хуже альбома ещё не было.


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