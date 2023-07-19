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У лидера IRON SAVIOR рак



Лидер IRON SAVIOR Piet Sielck опубликовал следующее сообщение:



«Говорят, молния никогда не ударяет дважды... но иногда это происходит. После того как у Jan (S. Eckert / бас) был диагностирован рак, теперь настала моя очередь. К счастью, он был обнаружен на той стадии, когда возможно излечение. Поэтому я должен немедленно приступить к терапии, чтобы как можно скорее излечиться. У меня высококлассная команда врачей и отличная группа поддержки, я нахожусь в неплохой форме, у меня нет других заболеваний, а также есть сила духа и сила воли, чтобы успешно пройти через этот тяжелый путь. Первым шагом будет химиотерапия, а затем операция после некоторого времени восстановления.



Поскольку мне необходимо на 100% сконцентрироваться на процессе выздоровления, мы отменили все оставшиеся концерты на 2023 год. Я уверен, что вы все поймете, что мне нужно на какое-то время направить всю свою энергию на себя. Я продолжу свою деятельность в социальных сетях, а также буду продвигать новый альбом Firestar как можно активнее. Я попросил AFM сохранить график выхода альбома на 6 октября.



Выздоровление — это конечная цель, и я уже начал этот процесс!»







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