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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 51
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 19
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 18
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Iron Savior

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19 июл 2023 : 		 У лидера IRON SAVIOR рак

17 июл 2023 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

9 июн 2023 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

15 авг 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

28 июн 2022 : 		 Трек-лист нового релиза IRON SAVIOR

3 май 2022 : 		 Kai Hansen на новом сингле IRON SAVIOR

4 апр 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

24 мар 2022 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

26 окт 2021 : 		 Переиздание IRON SAVIOR выйдет осенью

4 дек 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

13 ноя 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

18 окт 2020 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 окт 2020 : 		 Новый альбом IRON SAVIOR выйдет зимой

28 сен 2020 : 		 IRON SAVIOR завершили запись

13 июл 2020 : 		 Басист IRON SAVIOR здоров!

10 фев 2020 : 		 У басиста IRON SAVIOR рак

9 мар 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

23 фев 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

9 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

18 янв 2019 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON SAVIOR

10 дек 2017 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

2 ноя 2017 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

20 окт 2017 : 		 Новый релиз IRON SAVIOR выйдет зимой

3 июн 2016 : 		 Успехи в чартах IRON SAVIOR

18 май 2016 : 		 Новая песня IRON SAVIOR
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У лидера IRON SAVIOR рак



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Лидер IRON SAVIOR Piet Sielck опубликовал следующее сообщение:

«Говорят, молния никогда не ударяет дважды... но иногда это происходит. После того как у Jan (S. Eckert / бас) был диагностирован рак, теперь настала моя очередь. К счастью, он был обнаружен на той стадии, когда возможно излечение. Поэтому я должен немедленно приступить к терапии, чтобы как можно скорее излечиться. У меня высококлассная команда врачей и отличная группа поддержки, я нахожусь в неплохой форме, у меня нет других заболеваний, а также есть сила духа и сила воли, чтобы успешно пройти через этот тяжелый путь. Первым шагом будет химиотерапия, а затем операция после некоторого времени восстановления.

Поскольку мне необходимо на 100% сконцентрироваться на процессе выздоровления, мы отменили все оставшиеся концерты на 2023 год. Я уверен, что вы все поймете, что мне нужно на какое-то время направить всю свою энергию на себя. Я продолжу свою деятельность в социальных сетях, а также буду продвигать новый альбом Firestar как можно активнее. Я попросил AFM сохранить график выхода альбома на 6 октября.

Выздоровление — это конечная цель, и я уже начал этот процесс!»

IRON SAVIOR Frontman / Founder PIET SIELCK Diagnosed With Cancer; All Shows For 2023 Cancelled




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19 июл 2023
ElectricRetard
А ну бля выздоравливай, лысая голова. Одна из любимых групп подросткового периода.
19 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
Пусть все буду живы-здоровы.

просмотров: 91

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