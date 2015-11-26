сегодня



Басист IRON SAVIOR здоров!



Басист IRON SAVIOR Jan Sören Eckert сообщил, что полностью излечился от рака:



«Я бы хотел воспользоваться моментов и поблагодарить всех за позитивные сообщения по моей "раковой драме" в последние полгода. Я говорю это от всего сердца и души и заверяю на сто процентов, что ваши сообщения и позитивная энергетика помогла мне победить болезнь!



Очень круто, что рак полностью отступил и я официально вылечен. Ближайшие месяцы я проведу за восстановлением от побочных эффектов от химиотерапии и с нетерпением жду, что смогу вернуться к обычной жизни как можно скорее!



И еще раз: Спасибо вам!»







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