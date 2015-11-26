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Iron Savior

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13 июл 2020 : 		 Басист IRON SAVIOR здоров!

10 фев 2020 : 		 У басиста IRON SAVIOR рак

9 мар 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

23 фев 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

9 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

18 янв 2019 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON SAVIOR

10 дек 2017 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

2 ноя 2017 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

20 окт 2017 : 		 Новый релиз IRON SAVIOR выйдет зимой

3 июн 2016 : 		 Успехи в чартах IRON SAVIOR

18 май 2016 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

28 апр 2016 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

4 мар 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IRON SAVIOR

12 фев 2016 : 		 Название нового альбома IRON SAVIOR

14 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

8 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

1 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

26 апр 2015 : 		 Семплы песен "Megatropolis 2.0" IRON SAVIOR

16 апр 2015 : 		 Трек-лист нового DVD IRON SAVIOR

14 апр 2015 : 		 Название и обложка нового DVD IRON SAVIOR

21 фев 2015 : 		 IRON SAVIOR перевыпустят альбом "Megatropolis"

24 дек 2014 : 		 IRON SAVIOR планируют съёмку

18 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома IRON SAVIOR

29 янв 2014 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

26 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IRON SAVIOR
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|||| сегодня

Басист IRON SAVIOR здоров!



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Басист IRON SAVIOR Jan Sören Eckert сообщил, что полностью излечился от рака:

«Я бы хотел воспользоваться моментов и поблагодарить всех за позитивные сообщения по моей "раковой драме" в последние полгода. Я говорю это от всего сердца и души и заверяю на сто процентов, что ваши сообщения и позитивная энергетика помогла мне победить болезнь!

Очень круто, что рак полностью отступил и я официально вылечен. Ближайшие месяцы я проведу за восстановлением от побочных эффектов от химиотерапии и с нетерпением жду, что смогу вернуться к обычной жизни как можно скорее!

И еще раз: Спасибо вам!»

IRON SAVIOR Bassist JAN-SГ–REN ECKERT Makes Complete Recovery From Cancer - "Looking Forward To Returning To My Life And The Stage"



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