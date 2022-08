сегодня



Новый сингл IRON SAVIOR



"Paradise", ещё один сингл из будущего альбома IRON SAVIOR, доступен для прослушивания ниже. Эта песня войдёт в сборник перезаписанной классики группы "Reforged - Ironbound (Vol. 2)", который увидит свет 26 августа.



Ветераны немецкого пауэра IRON SAVIOR во главе с гитаристом и вокалистом Питом Зилком на сцене уже четверть века, и за все эти годы накопили огромный творческий багаж. Пять лет назад музыканты начали новый проект Reforged с перезаписью своих песен из первых пяти альбомов, выпущенных на Noise Records, права на которые группа утратила. Первая часть, "Reforged - Riding On Fire", встретила положительную реакцию поклонников группы, и IRON SAVIOR решили сделать продолжение.



"Reforged - Ironbound (Vol. 2)" был записан в студии Пита Зилка Powerhouse Studio, он же выступил в роли продюсера.



Трек-лист:



01. Children Of The Wasteland

02. Protect The Law

03. Starborn

04. Deadly Sleep

05. Forces Of Rage

06. Brothers (Of The Past)

07. The Battle

08. Unchained

09. Seek And Destroy

10. Solar Wings

11. Made Of Metal

12. Predators

13. Firing The Guns

14. Back Into The Light

15. Ironbound

16. Paradise

17. Thunderbird

18. Tyranny Of Steel

19. Riding Free

20. Starchaser

21. Living On A Fault Line

22. Crazy

23. Sweet Dreams (Eurythmics Cover)







