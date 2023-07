сегодня



Новая песня IRON SAVIOR



Новая песня IRON SAVIOR "Through the Fires of Hell" доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят с альбома группы "Firestar", который будет выпущен 6 октября 2023 года на AFM Records.



На будущем альбоме группы будет представлен широкий спектр влияний от хард-рока до поп-музыки в рамках типичного для Iron Savior металла. "Firestar" станет 12-м студийным альбомом IRON SAVIOR. Графику создал известный иллюстратор Felipe Machado Franco.



Трек-лист:

01. The Titan

02. Curse of the Machinery

03. In the Realm of Heavy Metal

04. Demise of the Tyrant

05. Firestar

06. Through the Fires of Hell

07. Mask, Cloak and Sword

08. Across the Wastelands

09. Rising from Ashes

10. Nothing Is Forever

11. Together as One http://www.iron-savior.com

Слушайте Through the Fires of Hell — Iron Savior на Яндекс Музыке





+0 -0



просмотров: 16